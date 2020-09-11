AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الدنيا هتتقلب على دماغك| مصور واقعة القطار يروي تفاصيل جديدة.. شاهد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:19 م
شادي محمود بلال،
شادي محمود بلال، مصور واقعة القطار
Advertisements
اسراء صبري
قال شادي محمود بلال، مصور واقعة القطار الشهيرة، إنه صور الواقعة بالصدفة، مؤكدا على أنه لم يكن على معرفة مسبقة بالسيدة صفية أبو العزم أو المجند.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أن المحصل سأل المجند عن التذكرة بعد انطلاق القطار بنحو 5 دقائق، متابعًا: "ناديت عليه وسألته عن تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير ارتداء الكمامة في جميع وسائل النقل، فرد عليّ وقال سيبك من الكلام ده خالص". 


وأكمل: رئيس القطار سأل المجند عن التذكرة، وطلب منه خلع الكمامة: "لما قاله كده بدأت أصور الواقعة عشان الدخلة كانت ناشفة، والمجند كان بيفتش جيبه وشنطته عشان الفلوس، ورئيس القطار قاله لو مش معاك هنسلمك للشرطة العسكرية".


وأردف: "رئيس القطار قاله قوم تعالى ومتخليش الأفيونة تطلع عليك، مكنش ينقع يقول حاجة زي كده، ومسك العسكري من ايده وقاله الدنيا هتتقلب على دماغك، وحط ايده على كتفك وقاله حاسب النجوم، ومتدخلتش عشان الموضوع ميكبرش".

وأشار إلى أنه استكمل التصوير لتوثيق الواقعة بدلًا من الدفاع عن المجند، حتى لا يستغلها الإعلام المعادي في إدعاء أن مجندًا تابعًا للقوات المسلحة اعتدى على موظف أثناء أداء عمله، مستطردًا: "فضلت أهدي الفيديو للرئيس السيسي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جدعنة الست صفية.. وزير النقل يعتذر للمجند فى واقعة القطار.. والقوات المسلحة: المرأة المصرية أصيلة .. وصاحبة الواقعة: قلبى وجعنى على العسكرى

أنا زي أمك.. سيدة القطار تروي كواليس واقعة المجند والكمساري.. فيديو وصور

تفاصيل جديدة.. سيدة القطار: العسكري بصّلى لقاني بعيط وقلتله انت زي أولادى

سيدة القطار عن سر بكائها بعد واقعة الكمسري والمجند: تذكرت أولادي في نفس الموقف.. فيديو

سيدة القطار: أصريت على دفع ثمن التذكرة للمجند بسبب كلام الكمساري

معتز الخصوصي يكتب: شكرا سيدة القطار.. ست بـ100 راجل

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. التعليم تعلن حاجتها لمدرسين جدد

التعليم: كثافة الفصول المتحكم الرئيسي في التواجد بالمدارس.. فيديو

الفوشيا الجريء.. هنا الزاهد برفقة زوجها فى عيد زواجهما

الأهلي والإسماعيلي .. هدف وركلة جزاء ضائعة في شوط أول مثير بطله الـ VAR

مبروك يا حبيبي.. إلهام شاهين تهنئ شقيقها أمير بخطوبته

"درجة حرارته 39.5".. معتز الدمرداش يكشف موقفا مخيفا حدث له

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انت الراجل.. راندا فكري في ضيافة صدى البلد

فى عيد زواجهما الأول.. 10 صور تثير الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

لماذا اختبار بعض المصابين بـ فيروس كورونا يظهر سلبيا في البداية؟