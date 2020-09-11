الدنيا هتتقلب على دماغك| مصور واقعة القطار يروي تفاصيل جديدة.. شاهد

قال شادي محمود بلال، مصور واقعة القطار الشهيرة، إنه صور الواقعة بالصدفة، مؤكدا على أنه لم يكن على معرفة مسبقة بالسيدة صفية أبو العزم أو المجند.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أن المحصل سأل المجند عن التذكرة بعد انطلاق القطار بنحو 5 دقائق، متابعًا: "ناديت عليه وسألته عن تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير ارتداء الكمامة في جميع وسائل النقل، فرد عليّ وقال سيبك من الكلام ده خالص".







وأكمل: رئيس القطار سأل المجند عن التذكرة، وطلب منه خلع الكمامة: "لما قاله كده بدأت أصور الواقعة عشان الدخلة كانت ناشفة، والمجند كان بيفتش جيبه وشنطته عشان الفلوس، ورئيس القطار قاله لو مش معاك هنسلمك للشرطة العسكرية".







وأردف: "رئيس القطار قاله قوم تعالى ومتخليش الأفيونة تطلع عليك، مكنش ينقع يقول حاجة زي كده، ومسك العسكري من ايده وقاله الدنيا هتتقلب على دماغك، وحط ايده على كتفك وقاله حاسب النجوم، ومتدخلتش عشان الموضوع ميكبرش".



