صفية أبو العزم سيدة القطار بطلة أشعلت السوشيال ميديا قادها القدر لإبعاد الإهانة عن مجند مصري

احتفاء كبير لم تصدقه السيدة صفية أبو العزم سيدة القطار وبطلة قطار المنصورة .. استيقظت لتجد حياتها قد تحولت وأصبح الجميع يتحاكى بموقفها البطولي تجاه ما فعلته مع مجند إهانة كمسرى قطار.

وجدت السيدة صفية نفسها محط أنظار الجميع يتوافد على منزل شقيقتها والتي كانت في زيارة لها الكثير لتشجيعها على موقفها البطولي، وقالت " انا ما عملتش حاجة ".

بدأت الواقعة بعدما استقلت السيدة صفية قطار القاهرة لزيارة حفل عرس نجل شقيقتها بقرية الروضة بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية قادمة من مدينة المحلة لتفاجي بنشوب مشادة كلامية في محطة طنطا داخل القطار بطلها كمسرى ومجند يطالبه بدفع 22 جنيها ثمن التذكرة وقام باهانته والتعدى عليه بألفاظ غير مقبولة .

انتفضت السيدة من مكانها لتدافع عن المجند بعدما اصر الكمسري على تسليمه إلى الشرطة لتدافع عن المجند وتدفع ثمن التذكرة الى المجند ولكنها فوجئت برفض المجند ولكنها توجهت اليه بالحديث " انا زي امك انا عندى 3 ولاد".

رفض المجند ما فعلته السيدة وأصر على دفع ثمن التذكرة إليها ولكنها انهارت بالبكاء حزنا على إهانة المجند.

صور الواقعة أحد الركاب تثير الدهشة على مواقع التواصل الاجتماعي من موقف السيدة البطولي تجاه المجند ليصفها الجميع ببطلة القطار.

هاتفها وزير الدفاع ليشكرها تجاه موقفها قائلا لها " اشكرك انتي ست بميت راجل" لترد بأنها لم تفعل شيئا والجيش المصرى يحمينا لنعيش في منازلنا باطمئنان.

لم يقف الأمر عند مكالمة وزير الدفاع ولكن أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدية الى السيدة صفية ه" ايفون " تكريما لها عما بدر منها تجاه المجند ودفاعها ودورها البطولي.

كما كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سوف يتوجه إلى "سيدة القطار"، صفية أبو العزم وزيارتها فى منزلها بمحافظة المنوفية، من أجل تقديم الشكر لها، على موقفها النبيل، عندما دافعت عن أحد أبطال القوات المسلحة.

وأضاف "الوزير أنه سيتم استخراج اشتراك سنوي يجدد مدى الحياة باسم سيدة القطار وسوف يعطيه لها عندما يزورها فى منزلها.

كما أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة تعيين السيدة صفية ابراهيم، المعروفة إعلاميا باسم "سيدة القطار" عضوا بفرع المجلس بالغربية.

وأشار المجلس - في بيان أصدره اليوم - إلى أن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس تواصلت مع السيدة صفية ومن المقرر أن تلتقي بها الأسبوع المقبل لتكريمها.

من ناحية أخرى، زارت منى عطيه مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية السيدة "صفية " في مكان إقامة اختها بمحافظة المنوفية والتى كانت في زيارة لها لحضور مناسبة سعيدة.

وأصدرت القوات المسلحة بيانا رسميا شكرت فيه السيدة صفية على موقفها من المجند قائلة إن ما فعلته يعبر عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.. كما تواصلت مع السيدة لتكريمها.

ومن جانبه كرم وزير التعليم الدكتور طارق شوقي ، السيدة صفية المعلمة ، وأعلنت الوزارة عن تنظيم تكريم يليق بالموقف النبيل الذي قامت به المعلمة باعتبارها نموذجا يحتذى به في الوطنية ، كما وجهت نقابة المعلمين الشكر لها.