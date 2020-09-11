الإسكان: تأثير البناء المخالف على المرافق سبب ظهور قانون التصالح

كشف طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان، عن سبب ظهور قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الحالية.





وقال الرفاعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الإسبوع" والمذاع عبر قناة "‘اكسترا نيوز": "سبب ظهور القانون في هذا التوقيت هو التأثير الكبير للبناء المخالف على قطاع المرافق من مياه الشرب والصرف والصحي.





وأضاف: "بنطمن الناس زى ما قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة كل المبالغ المقدمة للتصالح ستعود للمواطنين في توفير كل الخدمات من صرف صحي وغيره".





وأردف: "الدولة تتحمل أرقام كبيرة حتى تتمكن من تعديل المرافق والخدمات بسبب مخالفات البناء.. على سبيل المثال وزارة الإسكان تخطط لإنشاء محطة صرف في منطقة معينة بناء على المساحة السكانية المتوفرة وبعد فترة نفاجأ بتغير جديدة ومباني جديدة تريد توصيل الصرف".