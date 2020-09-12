استغلوا قشر الجمبري.. تفاصيل فوز جامعة الأزهر ببطولة العالم في ريادة الأعمال.. فيديو وصور

حصد فريق إيناتكس بجامعة الأزهر للوجه القبلي، ممثلا عن جمهورية مصر العربية، بالمسابقة العالمية في ريادة الأعمال، ووصل الفريق إلى النهائي، بعد فوزه فى مواجهته مع البرازيل وكينيا وكوريا.

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ونافس في المسابقة العالمية مع فرق من 32 دولة من مختلف قارات العالم، واستطاع فريق إيناكتس جامعة الأزهر أن يتخطى حدود المحلية، ويصل إلى العالمية؛ وذلك بتحقيقه المركز الأول على مستوى جميع فرق العالم المشاركة في المسابقة العالمية، وذلك بتحقق لقب بطل العالم في المسابقة الدولية العريقة، التي تجرى كل عام باستمرار منذ فترة طويلة، متفوقًا على فرق كلٍّ من: كندا وأمريكا وألمانيا والهند والصين وكوريا والبرازيل، وجميع الفرق المشاركة هذا العام، والتي بلغ عددها 32 فريقًا يمثلون أعرق الجامعات في بلدانهم.





وقال الطالب شريف سيد، أحد أعضاء الفريق، والطالب بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر بأسيوط، إن المسابقة تعتمد على القدرة على تطبيق مهارات إدارة الأعمال والتسويق، على أرض الواقع وتنفيذ مشاريع ريادية تهدف إلى تنمية المجتمع.



وأضاف، أن فريق جامعة الأزهر فاز بالمنافسة في كأس العالم القادم للإبداع الريادي عن مشروعها Chito-Shrimp و الذي استطاع من خلاله تغيير حياة أكثر من 500 أسرة من صيادي بحيرة قارون بقرية شكشوك، بعدما حولوا نفايات قشر الجمبري إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية "توابل - سماد زراعي طبيعي - فلاتر للشرب" وأسسوا آليات استزراع الجمبري من خلال عمل أكثر من مزرعة للصيادين للمحافظة على السلالة.





وأشار شريف سيد، إلى أن الفريق استخدم Nano Particles من الشيتوزان -أحد مستخرجات القشر- في تصميم ماسك يعادل كفاءة ال N95 ويمكن اعادة استخدامه لمدة شهر لحماية أطقم العزل الطبية.





وذكر أن نشاط ايناكتس هو منظمة عالمية غير ربحية معنية بريادة الأعمال الاجتماعية، منوها أن المنظمة متواجدة في أكثر من 37 دولة، و أكتر من 1730 جامعة حكومية وتؤثر على حياة 1.3 مليون شخص سنويا في العالم كله.



