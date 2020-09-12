وزيرة الثقافة تسلم جوائز مسابقات الدورة 27 من القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

عبد الدايم: المسرح التجريبى قناة للتواصل مع التوجهات العالمية المتخصصة ونجاح دورته 27 يعكس الإصرار على إعادة الحياة الطبيعية للثقافة والفنون فى مصر





سلمت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جوائز مسابقات الدورة 27 من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والتى تم اهداءها لاسم الممثل والمخرج القدير الراحل الدكتور سناء شافع والذى يراسه شرفيا الدكتور فوزى فهمى وبحضور الدكتور علاء عبد العزيز سليمان رئيس المهرجان ، شى يويه ون المستشار الثقافى الصينى بالقاهرة وكوكبة من النقاد والفنانين والمسرحيين وعدد من قيادات وزارة الثقافة.





قالت عبد الدايم ان مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى يعد جسرًا لتبادل الثقافات وقناة للتواصل مع التوجهات العالمية المتخصصة فى هذا المجال والتى تدفع الحركة المسرحية الى التطور من خلال اضافة عناصر جديدة وافكار مبتكرة تعمل على اثراء روح وتقنيات ابو الفنون ، واضافت انه وسط ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا انطلقت دورته السابعة والعشرين لتؤكد الإصرار على اعادة الحياة الطبيعية للثقافة والفنون فى مصر وتعكس القدرة على مواجهة التحديات والازمات والتى برزت فى الاقبال الكبير على العروض التزم خلالها الجمهور بالاجراءات الاحترازية التى طبقتها وزارة الثقافة للحفاظ على السلامة العامة ، وتابعت ان هذه الدورة شهدت الكثير من العروض المبتكرة والتى اعتمدت على تجاوز اطروحات الأشكال التقليدية المختلفة للعروض المسرحية من حيث الشكل أو الرؤية لتقدم افكارًا متطورة ترتبط بالتحديث وتخاطب مختلف التيارات والتوجهات ، وتوجهت بالتحية والتقدير للأستاذ الدكتور علاء عبد العزيز رئيس المهرجان ولفريق العمل الذى بذل جهودا مميزة لتخرج هذه الدورة بالشكل اللائق بقيمة ومكانة مصر ، كما تقدمت بالشكر لأعضاء لجنتي الاختيار والتحكيم وكل النقاد والباحثين والمسرحيين الذين اثروا هذه الدورة بمشاركاتهم المتنوعة كل فى مجاله ، وهنات الفائزين بجوائز المسابقات واعتبرتها حافزًا لهم لمواصلة الابداع والابتكار وخلق فضاءات مسرحية تتميز بالعبقرية والتفرد.





ووجه الدكتور علاء عبد العزيز رئيس المهرجان الشكر لوزيرة الثقافة لمساندتها كافة الافكار الابداعية ودعمها اقامة هذه الدورة التى وصفها بانها كانت اقرب الى المغامرة التى تحولت الى واقع ملموس وحققت نجاحا ضخما تجسد فى عدد المشاهدات على موقع اليوتيوب والاقبال على العروض الحية بمختلف المسارح التى استضافت الفعاليات.





وجاءت جوائز مسابقات المهرجان كالتالي:





اولا: جوائز مسابقة المسرح الحي والتى تحمل اسم الراحل الدكتور حسن عطية فاز بالمركز الاول عرض الوردة والتاج اخراج ابراهيم اشرف وانتاج المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على المركز الثاني عرض مفتاح شهرة اخراج دعاء حمزة وانتاج فرقة اللعبة

ثانيا: جوائز العروض المصورة حصل على المركز الاول عرض الجانب الاخر من الحديقة اخراج اسامة حلال لفرقة كون من سوريا ولبنان ، اما المركز الثاني حصل عليه عرض ارض لوتشا اخراج زاو مياو انتاج المسرح الوطنى الصينى

ثالثا: جوائز عروض الحظر حاز على المركز الاول عرض ليف دي إكس فوكاليكتيف اخراج مارك انتونى من جنوب أفريقيا ، اما المركز الثانى حصل عليه عرض طرق٢٠٢٠ اخراج مجموعة روتاس ٢٠٢٠ ( مصر - فرنسا - البرازيل - الهند - المانيا - اسبانيا - سويسرا ).

كما منحت لجنة التحكيم شهادة تميز في السينوغرافيا لعرض العما من انتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة وشهادة تميز في تصميم الاداء الحركي لعرض ريا وسكينة من انتاج دار الاوبرا المصرية وتصميم واخراج كريمة بدير.



