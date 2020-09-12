AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

قصة سيارة نقل جثمان الرئيس الأمريكي جون كينيدي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:16 ص
جون كينيدي
جون كينيدي
Advertisements
أماني نوار
بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي عام  1963 في ولاية تكساس الامريكية ، تم نقل جثمانه في سيارة متخصصه لدفنه وهي سيارة من صنع شركة " هاجرتي إنشورانس"

وكانت السيارة التي تم نقل الرئيس الامريكي جون كينيدي من طراز كاديلاك  إنتاج شركة ميلر – ميتيور عام 1964  ،ولكن لم يتم عن اسم بائع السيارة أو مشتريها حتى الان

وعلى الرغم أن قيمة السيارة لا تتعدى الـ40 الف دولار إلى أن لسيارة تم بيعها بسعر 160 ألف دولار ، حث تم عرضها في مزاد علني أقامته دار " باريت اجكسون " في ولاية اريزونا ، وقد نقلت جئة كينيدي إلى الطائرة الرئاسية بعد اغتياله في دالاس 22 نوفمبر 1963.

تتميز السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي و مسافة مقطوعة 23.270 ميل فقط ، وتمتلك السيارة  كاديلاك جميع وسائل الفعالية والراحة،و تُمثل الرمز المُطلق للنجاح فهي مثار للإعجاب ، نعم إنها سيارة مثيرة للجدل.

ومن المعروف أن الرئيس جون كينيدي تم اغتياله في زيارة رسمية لمدينة دالاس ، وذلك بعد إطلاق الرصاص عليه وهو مار في الشارع بسيارة مكشوفة برفقة زوجته جاكلين كينيدي ، وكان يرافقه في السيارة حاكم ولاية تكساس جون كونالي الذي أصيب في نفس الحادث.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مضادة للرصاص وبها أكياس دم وأكسجين ورشاشات.. معلومات عن «الوحش» سيارة ترامب

أول جنازة في البيت الأبيض منذ اغتيال كينيدي.. ترامب يشيع شقيقه روبرت إلى مثواه الأخير | صور

ترشيحاتنا

خطوة تاريخية.. السيسي يثمن جهود إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل

فى عيد زواجهما الأول.. 10 صور تثير الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

رفض اللجوء السياسي للمقاول الهارب محمد علي في إسبانيا

لأول مرة.. الحكومة اليابانية تقدم أكبر ضمان لـ نيسان

فانلة حمالات وشبشب.. حمو بيكا يحدث ضجة في حفل زفافه

بفستان جرئ.. إلهام شاهين تنشر صورا جديدة من خطوبة شقيقها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكسل أنقذها.. امرأة نجت بمعجزة من أحداث 11 سبتمبر قبل 19 عامًا

مشاجرة وتشابك بالأيدي.. كاميرا مراقبة ترصد محاولة خطف طفلة من أحضان والدتها

احذر .. النوم غير المنتظم يصيبك بمخاطر صحية