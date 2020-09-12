قصة سيارة نقل جثمان الرئيس الأمريكي جون كينيدي

تتميز السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي و مسافة مقطوعة 23.270 ميل فقط ، وتمتلك السيارة كاديلاك جميع وسائل الفعالية والراحة،و تُمثل الرمز المُطلق للنجاح فهي مثار للإعجاب ، نعم إنها سيارة مثيرة للجدل.





بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963 في ولاية تكساس الامريكية ، تم نقل جثمانه في سيارة متخصصه لدفنه وهي سيارة من صنع شركة " هاجرتي إنشورانس"وكانت السيارة التي تم نقل الرئيس الامريكي جون كينيدي من طراز كاديلاك إنتاج شركة ميلر – ميتيور عام 1964 ،ولكن لم يتم عن اسم بائع السيارة أو مشتريها حتى الانوعلى الرغم أن قيمة السيارة لا تتعدى الـ40 الف دولار إلى أن لسيارة تم بيعها بسعر 160 ألف دولار ، حث تم عرضها في مزاد علني أقامته دار " باريت اجكسون " في ولاية اريزونا ، وقد نقلت جئة كينيدي إلى الطائرة الرئاسية بعد اغتياله في دالاس 22 نوفمبر 1963.ومن المعروف أن الرئيس جون كينيدي تم اغتياله في زيارة رسمية لمدينة دالاس ، وذلك بعد إطلاق الرصاص عليه وهو مار في الشارع بسيارة مكشوفة برفقة زوجته جاكلين كينيدي ، وكان يرافقه في السيارة حاكم ولاية تكساس جون كونالي الذي أصيب في نفس الحادث.