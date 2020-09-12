AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إعلامية كويتية: موقف سيدة القطار عبر عن مشاعر شعب بأكمله تجاه جنود الجيش المصري

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:17 ص
سيدة القطار
سيدة القطار
Advertisements
مـيـس رضـا
أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بموقف السيدة صفية إبراهيم وموقفها مع المجند بإصرارها على حسم المشكلة بوقوفها في ظهره، لافتة إلى أنه موقف ليس بغريب على السيدة المصرية. 

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السيدة صفية مثالًا لـ عظمة وأصالة المرأة المصرية و فخر للمرأة العربية العظيمة، والتى يشهد لها التاريخ ببطولات على مر العصور .

وأضافت "الإعلامية الكويتية"، أن موقف السيدة صفية عبر عن مشاعر شعب بأكمله تجاه أفراد الجيش المصري العظيم خير أجناد الأرض فهى مثال لأمهات من ينتمون للجيش المصري وأمهات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم حفاظا ودفاعا على الوطن.

وأشارت الرشيد"، إلى أن الاتصال الهاتفي الذى تلقته السيدة صفية من الرئاسة ووزير الدفاع المصري هو أكبر وسام لموقفها البطولى لها،  فضلا عن إتخاذ إجراءات صارمة حيال من تجاوز بحق المجند.




من جانبها أصدرت وزارة النقل بيانًا تعلن من خلاله أنه تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل واحالتهم للتحقيق الفوري، مشيرًة إلى أنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه. 

 

وقالت النقل: بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة / القاهرة بتاريخ 9 سبتمبر 2020، فإن وزير النقل وجميع العاملون في الوزارة يعتذرون عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار. 

 

كما أكدت الوزارة على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

 

وأشار بيان الوزارة إلى أن التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب،  تنص على الاحترام التام للمسافرين والعمل على خدمتهم،  وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة.

 

وتابع البيان: أن كافة المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون في اطار القانون، وفي إطار احترام الراكب،  وأنه لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب، وأن الوزارة ستستمر في خدمة جمهور الركاب خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كافة قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.

على الصعيد الآخر؛ توجهت  القوات المسلحة في بيان رسمي لها اليوم الخميس، بالشكر للسيدة المصرية التي ظهرت في واقعة قطار المنصورة وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب للمجند، ووصفتها بالسيدة العظيمة.

 

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، أن ما فعلته تلك السيدة في الواقعة، هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

 

وأضاف البيان: "تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة إحترامها لكافة مؤسسات الدولة ، وأن جميع أفرادها يتحلون بالإنضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه ، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم".

 

وتابع: "القوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم إتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين".

 

واختتم: "كما تتوجه القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار ، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وتؤكد أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة


على الصعيد الآخر؛ أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بالموقف الإنسانى والإيجابي للسيدة المصرية المعروفة إعلاميا بإسم "سيدة القطار"، التي دافعت عن مواطن مصري أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس،  حينما حدثت مشادة بين هذا المواطن وكمسري ورئيس القطار الذى أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار، لتهم السيدة المصرية بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع. 

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا الموقف الانسانى و النبيل والإيجابي ليس جديد على المرأة المصرية المعروف عنها الجدعنة والشهامة ، وأن رد فعلها نبع من غريزة الأمومة لديها التى دفعتها لوقف هذا الموقف المهين الذى تعرض له المواطن وتدخلت سريعًا لفض النزاع .

 

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يبحث عن السيدة المصرية بطلة هذا الواقعة، لتكريمها على موقفها الانسانى .

 

كما توجهت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر إلى وزير النقل الفريق كامل الوزير لاعلانه اعتذاره وتأكيده أنه يكن كل الاحترام والتقدير لجموع ركاب قطارات السكة الحديد، مشددًا على أنّ ما حدث في قطار رقم 948 "المنصورة - القاهرة" بالتجاوز في حق أحد الركاب لن يمر مرور الكرام، فضلا عن تحويل "الكمسارية" المتجاوزين في حق أحد الركاب للتحقيق الفوري ووقفهما عن العمل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيدة القطار تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل واقعة المجند والكمساري: قلبي واجعني عليه.. والبدلة العسكرية لها احترامها

جدعنة الست صفية.. وزير النقل يعتذر للمجند فى واقعة القطار.. والقوات المسلحة: المرأة المصرية أصيلة .. وصاحبة الواقعة: قلبى وجعنى على العسكرى

بعد موقفها مع المجند "قومي المرأة" يبحث عن "سيدة القطار" لتكريمها

بطلة واقعة قطار المنصورة: العسكرى كان عايز ينزل حفاظا على كرامته..فيديو

وزير التعليم يشكر سيدة القطار ويقرر تكريمها

قلبي وجعني| بطلة قطار المنصورة تعلن مفاجأة عن الواقعة .. فيديو

ترشيحاتنا

الحب ولع في الدرة.. زواج حمو بيكا وخطوبة أمير شاهين

محمد إبراهيم: افتقدت الثقة في الزمالك وسأحسم مصيري نهاية الموسم

حقيقة زواج بائع الفريسكا من ابنة رجل أعمال شهير

ظهور نادر جدا.. رسالة خاصة من ميادة الحناوي للرئيس السيسي وشعب مصر

خاص .. يوسف البلايلي يغدر بالأهلي

الإفتاء: لا تجوز الصلاة في المساجد المبنية على أرض الدولة المغتصبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب يسامح مغتصب وقاتل طفلته ويوجه له رسالة غريبة داخل المحكمة.. فيديو

الكسل أنقذها.. امرأة نجت بمعجزة من أحداث 11 سبتمبر قبل 19 عامًا

مشاجرة وتشابك بالأيدي.. كاميرا مراقبة ترصد محاولة خطف طفلة من أحضان والدتها