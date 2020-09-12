أحمد الكأس: نفتخر في إسكندرية بسلة نادي الاتحاد ‏

أبدى أحمد الكأس ، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، سعادته بتتويج ‏الاتحاد السكندري بلقب دوري كرة السلة، مقدمًا التهنئة لمحمد مصيلحي، ‏رئيس مجلس إدارة النادي وجماهير النادي الأخضر.‏





وأضاف الكأس في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" نفتخر في اسكندرية بسلة الاتحاد، فهم ملوك ‏اللعبة وسعداء بتتويجهم بلقبي الدوري والكأس".‏





وحقق فريق سلة الاتحاد السكندري لقب دوري سوبر السلة بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 81-72 التى أقيمت اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من جولات نهائيات البطولة.





و يعود الاتحاد السكندري لمنصات التتويج مرة أخرى بعد غياب دام 10 سنوات منذ آخر تتويج بـ لقب دورى سوبر السلة.







