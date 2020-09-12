أحمد الكأس: نفتخر في إسكندرية بسلة نادي الاتحاد ‏

أبدى أحمد الكأس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، سعادته بتتويج الاتحاد السكندري بلقب دوري كرة السلة، مقدمًا التهنئة لمحمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة النادي وجماهير النادي الأخضر.
وأضاف الكأس في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" نفتخر في اسكندرية بسلة الاتحاد، فهم ملوك اللعبة وسعداء بتتويجهم بلقبي الدوري والكأس".
وحقق فريق سلة الاتحاد السكندري لقب دوري سوبر السلة بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 81-72 التى أقيمت اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من جولات نهائيات البطولة.
و يعود الاتحاد السكندري لمنصات التتويج مرة أخرى بعد غياب دام 10 سنوات منذ آخر تتويج بـ لقب دورى سوبر السلة.