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رياضة

أحمد الكأس: نفتخر في إسكندرية بسلة نادي الاتحاد ‏

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
سلة الاتحاد السكندري
سلة الاتحاد السكندري
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محمد رشاد
أبدى أحمد الكأس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، سعادته بتتويج ‏الاتحاد السكندري بلقب دوري كرة السلة، مقدمًا التهنئة لمحمد مصيلحي، ‏رئيس مجلس إدارة النادي وجماهير النادي الأخضر.‏

وأضاف الكأس في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" نفتخر في اسكندرية بسلة الاتحاد، فهم ملوك ‏اللعبة وسعداء بتتويجهم بلقبي الدوري والكأس".‏

وحقق فريق سلة الاتحاد السكندري لقب دوري سوبر السلة بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 81-72 التى أقيمت اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من جولات نهائيات البطولة.

و يعود الاتحاد السكندري لمنصات التتويج مرة أخرى بعد غياب دام 10 سنوات منذ آخر تتويج بـ لقب دورى سوبر السلة.


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