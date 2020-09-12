ليفربول في مهمة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد.. اليوم





ويسعى ليفربول للدفاع عن لقبه، الذي سجل باسمه في الموسم الماضي، بعد غياب 30 عامًا عن منصة التتويج ببطولة الـ"بريميرليج".





وتوج رجال الألماني يورجن كلوب المدير الفني، باللقب بعد حصد 99 نقطة، في موسم لا ينسى لليفربول، ضمن خلاله الفوز بالبطولة قبل 7 جولات على النهاية.



ويفتقد ليفربول في المباراة لخدمات قائد الفريق جوردان هندرسون، و أليكس أوكسليد تشامبرلين، وذلك بسبب الإصابة.

في المقابل، يسعى ليدز يونايتد العائد للدوري الإنجليزي الممتاز، لتفجير مفاجأة الفوز على الريدز حامل اللقب، ووضع بصمته الأولى لتعزيز مكانته في الـ"بريميرليج"، بعد غياب 16 عامًا.











يستضيف ليفربول بطل الدوري الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح جناح الفريق، نظيره ليدز يونايتد، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "أنفيلد"، لحساب الجولة الأولى من الـ"بريميرليج".