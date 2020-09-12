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رياضة

ننشر قائمة الشرف لأبطال دوري الطائرة بالأهلي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حسم الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي لقب بطولة الدوري للمرة رقم ٣٢ في تاريخه بعد الفوز أمس على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3ــ1 ليواصل حصد الألقاب والبطولات.

وضمت قائمة الشرف للفريق كلا من:
الجهاز الفني: محمد مصيلحي مديرا فنيا، وتامر مجدي مدربا عاما ، ومحمود جمعة مدربا، واللواء خالد أبوزينة مدير الفريق، وأيمن علي الدين إداري الفريق ود. إيهاب فخر الدين طبيبا، والحسن عبدالمجيد مدرب أحمال، ود سامح ظلام إخصائي إصابات وتأهيل، وعبدالرحمن مكي مدلكا.

بينما ضمت قائمة اللاعبين كلا من: عبدالله عبدالسلام وأحمد صلاح وعبداللطيف عثمان وحسام يوسف وأحمد سعيد وعبدالحليم عبو، ومحمد عادل وعبدالرحمن الحسيني وأحمد عبدالعال ومحمد عبدالمنعم ومحمود رؤوف، وجيسون ديروكو ومحمد معوض ومحمد رمضان وأحمد قطب وأبوالسعود السيد، وعبدالرحمن سعودي ويوسف الصافي ويوسف مرجان ومحمد عثمان.

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