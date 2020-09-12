نفس المشهد.. نوال الزغبي توجه رسالة قوية إلى الجيش اللبناني

نشرت الفنانة نوال الزغبى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشان المظاهرات التى تجتاح البلاد بسبب الأحداث الأخيرة المؤسفة عقب انفجار بيروت.

وقالت نوال الزغبى : "بكل مظاهرة منشوف نفس المشهد !!! يا جيش بلادي هودي المتظاهرين ابناء الوطن هودي مش العدو حتى نقوصون بسلاح حي".

يُذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغاني متنوعة .





وتعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".