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برلمان

قيادي بحزب المصريين: شائعات تسريح الموظفين مع الانتقال للعاصمة الإدارية للشوشرة على الإنجازات

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:53 م
أحمد فودة
أحمد فودة
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عبد الرحمن سرحان
وصف أحمد فودة، أمين الاتصال السياسي لحزب المصريين الشائعات، التي تتردد بتسريح مئات الآلاف من الموظفين مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.. بأنها مجرد أكاذيب وتلفيقات لا أساس لها من الصحة وتتكرر كل فترة بدون أي أساس وبدون أي تحرك حكومي أو تصريح يوحي بذلك والهدف الشوشرة على قطار الانجازات الوطنية وإثارة البلبلة.

وشدّد أحمد فودة في بيان له اليوم، عدم صحة هذه الشائعات جملة وتفصيلا. قائلا إنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ من موظفي الجهاز الإداري للدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإداري، لكن هناك حرصاً من جانب الدولة على تطوير ورفع كفاءة الموظفين، دون المساس بأي حق من حقوقهم.

وأوضح "فودة"، أن الحكومة قد أعدت بالفعل خطة تدريب للمنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع الالتزام برفع قدرات كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من أجل ضمان خدمات أفضل للمواطنين، وإحداث هيكلة حقيقية في دولاب العمل داخل الدولة وتطوير القدرات.

أما ما يتردد عن التسريح وخلافه، فغير موجود على الإطلاق. ومجرد حكايات كاذبة فارغة.
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