للمرشحين لكلية آداب حلوان.. ننشر إجراءات التسجيل بالتشعيب الداخلي وخطوات الكشف الطبي

للطلاب المرشحين لآداب حلوان بتنسيق 2020 :





الكلية تعلن تفاصيل و موعد الكشف الطبى للقبول

اداب حلوان تفتح باب التشعب الداخلى للكلية أمام طلاب الثانوية العامة

احضار الطلاب شهادة اختبار فيروس c ضرورة اثناء الكشف الطبى









أعلنت كلية الاداب جامعة حلوان عن بدء تسجيل طلاب الثانوية العامة لتنسيق 2020 المرشحين للكلية عن طريق مكتب التنسيق ، بموقعها الالكترونى لتحديد موعد للكشف الطبى لاستكمال اوراق التقديم للجامعة.





وأوضحت ادارة الكلية أنه سيتم بدء الكشف الطبى للطلاب المستجدين غدا الأحد 13 سبتمبر، وذلك وفقا للموعد المحدد لكل طالب ، مشيرا الى انه على جميع الطلاب المرشحين للكلية سرعة سداد رسوم الكشف الطبى الكترونيا حيث لن يتم تحديد اى موعد بدون اتمام حركة السداد.









واشارت الى انه فى حالة ظهور رسالة " لا توجد مطالبة " على ماكينة السداد الالكترونى،و يرجى تكرار المحاولة خلال 4 ساعات، وسوف يتم حل المشكلة.





كما انه على جميع الطلاب الذين تم تحديد موعد لهم عبر الموقع الرسمى للجامعة أحضار شهادة فيروس ( C) والتى سبق ان تم عملها للطالب بالمدرسة الثانوية فى حملة 100 مليون صحة.





ونوهت إلى انه يجب على الطالب قبل الحضور للجامعة طباعة استمارة الكشف الطبى بمجرد ظهورها على الصفحة الخاصة به واحضارها وقت الكشف عليه.





ولفتت الى انه يمكن للطلاب المستجدين و المرشحين لاداب حلوان التسجيل بالكشف الطبى عبر هذا الموقع : http://app2.helwan.edu.eg/detmed/









كما ٱعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن بدء التشعيب الإلكتروني لتسجيل الرغبات للإلتحاق بالاقسام المختلفة بالكلية وذلك لطلاب الثانوية العامة المستجدين المقبولين بالكلية للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ .









ويتم تسجيل الرغبات الخاصة بالتنسيق الداخلى عبر هذا الرابط :

http://app2.helwan.edu.eg/ArtHelwan









ويقوم الطلاب باختيار القسم الذي يرغب في الالتحاق به ووضع عدد من الاختيارات والرغبات من بين أقسام الكلية و يبدا الطالب التسجيل عن طريق ملئ البيانات التالية :









- الضغط على زر تسجيل أول مرة ثم يقوم باستكمال كافة البيانات التى تظهر فى النموذج من بيانات الطالب الأساسية و هى





- الاسم الرباعي

- الاسم باللغة الانجليزية

- الرقم القومي

- رقم الجلوس الخاص بالثانوية العامة

- المدرسة

- نوع الشهادة

- الدولة الحاصل منها الشهادة

- رقم التليفون الارضى

- رقم المحمول

- النوع

- تاريخ الميلاد

- الجنسية

- عنوان الطالب

- المجموع الكلى

- اللغة الأجنبية الأولى

- اللغة الاجنبية الثانية









وبعد ذلك يقوم الطالب بملئ الرغبات مع مراعاة كافة التعليمات التى تظهر فى هذا النموذج مع التأكد من إدخال الرقم السري بشكل صحيح ثم الضغط على زر التسجيل