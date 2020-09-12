AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريكاردو يطمئن على إصابات الإسماعيلي وتدريبات تأهيليه للاعبي الفريق

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:03 م
صدى البلد
Advertisements
نانسي القاضي
حرص البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، التواصل مع الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور أكرم عبدالعزيز، للإطمئنان  على اللاعبين المصابين بالفريق وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية بالفريق.

وخضع الثنائي أحمد أيمن ومحمد هاني لاعبا الإسماعيلي، لتدريبات علاجية بالجري حول الملعب علي هامش التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة ال٢٧ من مسابقة الدوري العام.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٣٠ نقطة، بترتيب جدول الدوري العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الإسماعيلي يرحب بالتعاقد مع ريكاردو خلفا لـ جوميز

اختبار طبي لظهير الإسماعيلي ومحاولات مكثفة لعلاجه قبل مواجهة الأهلي في الدوري

قبل مواجهة الأهلي .. شروط ريكاردو تعرقل قيادته للإسماعيلي

قبل قيادة الدراويش.. جماهير الإسماعيلي ترحب بـ ريكاردو.. صورة

بيتي الإفريقي.. رسميا ريكاردو يعلن عودته للإسماعيلي

تدريبات منفردة لـ أحمد أيمن مدافع الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة الأهلي في الدوري

ترشيحاتنا

بعد إخلاء سبيله.. ترحيل صالح جمعة إلى نيابة الجيزة لاتهامه في واقعة أخرى

فرعون السينما.. وفاة الفنان عبد الرازق الشيمي أشهر كومبارس في مصر

لا إجازات وزيادة الموظفين والمقرات.. تسهيلات جديدة للمواطنين لسرعة التصالح

بـ سكارف على الوسط..هنا الزاهد تثير الجدل بالفسفورى

تركي آل الشيخ يخصص 800 ألف جنيه لعلاج مؤمن زكريا للمرة الثانية .. واللاعب يشكره

رئيس الوزراء: مصر فقدت في 40 عاما 400 ألف فدان من أجود وأخصب الأراضي الزراعية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية .. سهر الصايغ تبهر متابعيها من البلكونة

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة

التبرج عادة الرجال.. تقاليد داخل قبلية ودابي الأفريقية لا مثيل لها فى العالم.. صور