تعرف على أضرار البيض على الاطفال والقلب

اضرار البيض هي اخطر مايمكن ان يتعرض له الاشخاص حيث ان اضرار البيض تؤدي الي التسمم ، ولذلك يمكنك ان تتعرف علي اضرار البيض بطريقة مفصلة





- أضرار البيض المقلي





او البيض العيون وبالرغم من احتوائه علي الكوليسترول الا ان كمية البروتين والبيوتين تقل بشكل كبير وهو اهم مايفيد الشعر والبشرة والجسم. اضرار البيض المقلي تكمن في طريقة طهيه حيث ان ترك البيض المقلي علي النار لمدة طويلة تسبب اكسدة للكوليسترول الموجود في البيض وتحوله الي oxysterols وهي مادة تسبب تصلب الشرايين لذلك يحذر الاطباء من القلي الزائد للبيض ويتمثل ذلك في البيض الاومليت





- أضرار البيض للأطفال

يمكن أن يسبب البيض في تسمم السالمونيلا عند الأطفال ولذلك لا ينبغي أبدًا تناول البيض غير مطبوخ لأنه يحمل خطر التسمم بالسالمونيلا. على الرغم من أن الناس يتغلبون على مثل هذا التسمم بشكل طبيعي ، إلا أن الأطفال لا يفعلون ذلك ، لأن الأطفال يعانون من ضعف في جهاز المناعة.





الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء إعطاء البيض للأطفال

تشمل الاحتياطات التي يجب اتخاذها أثناء تقديم البيض للأطفال ما يلي:

قدمي البيض الطازج فقط

قومي بطهي البيض أو سلقه بالكامل قبل تقديمه لطفل

استشِري الطبيب قبل تقديم البيض لأطفالك ، إذا كان لديك تاريخ من الحساسية





مثل أي عنصر غذائي آخر ، يجب تناول البيض باعتدال. كما أشرنا فإن استهلاك البيض المفرط قد يؤدي إلى مشاكل في القلب. ومع ذلك ، فإن فوائد الجهاز المناعي القوي والخصائص التنموية للدماغ تجعله خيارًا جيدًا.









- أضرار البيض على القلب





يمكن للدهون والكوليسترول الموجودة في البيض أن تضر بصحة القلب وتؤدي إلى سرطان البروستاتا وسرطان القولون والمستقيم ومرض السكري.





صحة القلب





حوالي 60 في المائة من السعرات الحرارية في البيض تأتي من الدهون - معظمها دهون مشبعة. يتم تحميل البيض أيضًا بالكوليسترول - حوالي 200 ملليجرام للبيضة متوسطة الحجم. هذا أكثر من ضعف الكمية في بيج ماك. تساهم الدهون والكوليسترول في الإصابة بأمراض القلب.





ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر عدد من البيض لديهم درجات أعلى بنسبة 80 في المائة من الكالسيوم في الشريان التاجي (مقياس لخطر الإصابة بأمراض القلب) مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل عدد من البيض.





كما وجدت دراسة في المجلة الكندية لأمراض القلب أن أولئك الذين يأكلون أكثر من البيض لديهم مخاطر أعلى بنسبة 19 في المائة لمشاكل القلب والأوعية الدموية.





- هل تناول البيض يوميًا يضر





- معدل أكل البيض في اليوم





لسوء الحظ ، لم تنصح أي دراسات الناس بتناول أكثر من ثلاث بيضات يوميًا.

من الممكن ، وإن كان من غير المحتمل ، أن تناول أكثر من ذلك يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك. إن استهلاك أكثر من ثلاث هو منطقة مجهولة من الناحية العلمية.



ومع ذلك ، تضمنت دراسة حالة واحدة رجلًا يبلغ من العمر 88 عامًا يستهلك 25 بيضة يوميًا. كان لديه مستويات طبيعية من الكوليسترول وكان بصحة جيدة جدًا.

بالطبع ، لا يمكن استقراء الطريقة التي يستجيب بها الفرد لاستهلاك البيض المفرط لجميع السكان ، لكنها مثيرة للاهتمام مع ذلك.

من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك أنه ليس كل البيض متماثلا . يأتي معظم البيض في السوبر ماركت من دواجن تربى في المصنع تتغذى على الأعلاف المعتمدة على الحبوب.

أصبح البيض هو البيض المخصب بأوميجا 3 أو البيض من الدجاج الذي يتم تربيته في المراعي. هذا البيض يحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 وفيتامينات مهمة قابلة للذوبان في الدهون ( 44 ، 45 ).

بشكل عام ، يعتبر تناول البيض آمنًا تمامًا ، حتى إذا كنت تتناول ما يصل إلى 3 بيضات كاملة يوميًا.

بالنظر إلى مجموعة العناصر الغذائية والفوائد الصحية القوية ، قد يكون البيض الجيد من بين الأطعمة الأكثر صحة على هذا الكوكب.





