AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ننشر تفاصيل خطة تحويل القنوات التعليمية لمدارس بديلة في العام الدراسي الجديد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
القنوات التعليمية
القنوات التعليمية
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ، أن البرامج التعليمية المذاعة في القنوات التعليمية قبل زمن كورونا كانت عند بعض الناس "رفاهية" ، لكن بعد زمن كورونا تغير وضعها تماما.

اقرأ ايضا |
استجابة لما نشره موقع صدى البلد.. نائب وزير التعليم يتواصل مع الطالب ضحية كورونا لحل أزمته

حيث قال نائب وزير التربية والتعليم : الحلقة الواحدة من البرامج التعليمية التي ستذاع  في القنوات التعليمية في التليفزيون  ، ستعادل 4 حصص في المدرسة ، مشيرًا إلى أن الطالب سيعتمد على هذه البرامج التعليمية في الايام الدراسية التي سيتعلم فيها الطالب عن بعد من خارج المدرسة.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : نؤكد لجميع الطلاب أن اليومين او الثلاثة ايام التي سيتواجدوا فيها في المدارسة ، ستكون عبارة عن تطبيقات عملية على ما تم تدريسه في حصص البرامج التعليمية التليفزيونية ، حيث أن حصة التليفزيون ستسبق حصة المدرسة.

اقرأ ايضا |
لطلاب تنسيق الجامعات 2020.. تعرف على خطوات وموعد فتح باب تقليل الاغتراب

واستكمل نائب وزير التعليم تصريحاته قائلا : لو طالب لم يتمكن من متابعة الحلقة  في التليفزيون سيتاح له أن يحملها من على اليوتيوب او ان ينتظر موعد اعادتها تليفزيونيا .

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه قد تقرر التوسع في إنشاء القنوات التلفزيونية التعليمية المتخصصة المدمجة داخل النظام التعليمي.

وأوضح وزير التربية والتعليم ،  أن القنوات التعليمية ستكون مدرسة كاملة بنفس مواعيد المدرسة على ارض الواقع، وهذا من رابعة ابتدائي لمرحلة الثانوية العامة.

وشدد وزير التربية والتعليم ،  على أن تنوع مصادر التعلم هدفه هو اعتماد جودة المواد، وتوفير العديد من البدائل لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تتوانى في اتخاذ الخطوات التي تحقق مصلحة أبنائنا الطلاب، متمنيًا المزيد من النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.

وقد خصصت  الوطنية للإعلام  تردد اجديدا للقنوات التعليمية المتخصصة حيث تم توفير التردد بالتنسيق والتعاون مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات برئاسة اللواء أحمد أنيس وهو تردد 12380 افقي لعرض المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية والإعدادية عربي ولغات.   

يأتي ذلك بالاضافة الى تردد القناة التعليمية الحالي 11747 رأسي وتعرض المواد الدراسية لمرحلة الثانوية اولي،  ثانية، ثالثة، عربى ولغات وتعليم فني وذلك بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي تبث على القنوات الإقليمية لكافة المراحل التعليمية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف تفاصيل الحضور لطلاب المرحلة الابتدائية في العام الدراسي الجديد

مدرسة كاملة بمواعيد على التليفزيون| شوقي يكشف خطة القنوات التعليمية

وزير التعليم يكشف مفاجآت للمدرسين.. تفاصيل نظام الحضور والغياب وأعمال السنة.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة.. وفوائد مكتبة الدروس الإلكترونية

ننشر التفاصيل الكاملة لقرارات وزير التربية والتعليم اليوم

التفاصيل الكاملة لخطة محاربة الدروس الخصوصية بـ مجموعات التقوية

بعد إعلان الخطة الدراسية 2020 /2021.. أساتذة تربية: طفرة كبيرة في التعليم المصري.. النظام الجديد للدراسة يقضي على الدروس الخصوصية

ترشيحاتنا

لقطة اليوم .. شوبير يشيد بموقف صلاح تجاه مؤمن زكريا

أهم الأخبار.. محمد صلاح يتصدر تويتر.. ووالدة جندي القطار تبكي على الهواء

إجراءات التصالح في مخالفات البناء والتسهيلات المقدمة.. فيديو

بحلول نهاية القرن .. دراسة تحذر: درجات الحرارة ستصل إلى مستويات لم تشهدها الأرض منذ 50 مليون سنة

في عيد ميلاده.. مصطفى فهمي يحكي تفاصيل زيجاته الثلاث

بعدة خطوات.. يمكنك شحن كارت عداد الكهرباء من الموبايل بسهولة.. فيديو

AdvertisementS

هل يشعر المتوفى بمن يزوره في قبره.. الإفتاء تحسم الجدل

كيفية صلاة الصبح لمن استيقظ متأخرا عن أداء الفجر .. أمين الفتوى يجيب

طيران التحالف العربي يشن سلسلة غارات على أهداف ومواقع عسكرية للحوثيين بصنعاء

بحلول نهاية القرن .. دراسة تحذر: درجات الحرارة ستصل إلى مستويات لم تشهدها الأرض منذ 50 مليون سنة

أخبار الرياضة .. القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح.. والأهلي يحسم الصفقة الثانية بعد طاهر محمد

عروس تفاجئ ابن زوجها قبل حفل الزفاف.. ورسالة لن ينساها| صور

جمال حمزة: شتان الفارق بين انتقال رمضان لـ بيراميدز ولعب محمد إبراهيم لـ الأهلي

سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 13-9-2020

آيات الشفاء لعلاج الأمراض المستعصية.. تنهي الآلام

والدة جندي قطار المنصورة باكية على الهواء: وزير الدفاع كلمني وطمني على عبد الله

علي جمعة: المؤخر من اختراع المصريين والرجل يملك في البيت ثلاثة أشياء فقط .. فيديو

الداخلية الكويتية: 426 ألفا و871 وافدًا بإقامة صالحة خارج الكويت.. ولا عودة لحاملي الإقامات المنتهية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب طبيعي يساعد في الحفاظ على صحة القلب مدى الحياة

بحلول نهاية القرن .. دراسة تحذر: درجات الحرارة ستصل إلى مستويات لم تشهدها الأرض منذ 50 مليون سنة

قائمة أسعار بيجو 2008 peugeot اليوم في مصر.. صور