ننشر تفاصيل خطة تحويل القنوات التعليمية لمدارس بديلة في العام الدراسي الجديد

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حيث قال نائب وزير التربية والتعليم : الحلقة الواحدة من البرامج التعليمية التي ستذاع في القنوات التعليمية في التليفزيون ، ستعادل 4 حصص في المدرسة ، مشيرًا إلى أن الطالب سيعتمد على هذه البرامج التعليمية في الايام الدراسية التي سيتعلم فيها الطالب عن بعد من خارج المدرسة.





وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : نؤكد لجميع الطلاب أن اليومين او الثلاثة ايام التي سيتواجدوا فيها في المدارسة ، ستكون عبارة عن تطبيقات عملية على ما تم تدريسه في حصص البرامج التعليمية التليفزيونية ، حيث أن حصة التليفزيون ستسبق حصة المدرسة.





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واستكمل نائب وزير التعليم تصريحاته قائلا : لو طالب لم يتمكن من متابعة الحلقة في التليفزيون سيتاح له أن يحملها من على اليوتيوب او ان ينتظر موعد اعادتها تليفزيونيا .





وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه قد تقرر التوسع في إنشاء القنوات التلفزيونية التعليمية المتخصصة المدمجة داخل النظام التعليمي.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن القنوات التعليمية ستكون مدرسة كاملة بنفس مواعيد المدرسة على ارض الواقع، وهذا من رابعة ابتدائي لمرحلة الثانوية العامة.





وشدد وزير التربية والتعليم ، على أن تنوع مصادر التعلم هدفه هو اعتماد جودة المواد، وتوفير العديد من البدائل لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تتوانى في اتخاذ الخطوات التي تحقق مصلحة أبنائنا الطلاب، متمنيًا المزيد من النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.





و قد خصصت الوطنية للإعلام تردد اجديدا للقنوات التعليمية المتخصصة حيث تم توفير التردد بالتنسيق والتعاون مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات برئاسة اللواء أحمد أنيس وهو تردد 12380 افقي لعرض المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية والإعدادية عربي ولغات.



