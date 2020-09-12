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محافظ الإسكندرية يكشف مصير أموال التصالح في مخالفات البناء

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:42 م
محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن البنية التحتية فى المحافظة تكاد تكون متهالكة وجار معالجتها على وجه السرعة، بسبب مخالفات البناء، موضحًا أن غرامات التصالح سيتم توجيهها إلى تطوير وتقوية شبكات الصرف الصحى والمياه ورصف الطرق ولخدمة المواطنين "المبالغ التى يتم جمعها ستعود مرة أخرى لتحسين وتطوير البنية التحتية".


وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أن محافظة الإسكندرية لها طبيعة خاصة، وأصبح بها تخمة سكانية، بعدما بلغ تعداد السكان 5 ملايين ونصف المليون نسمة.


 وتابع:" وأنا حابب أطمن المواطنين مستحيل ومش هيحصل إننا نزيل عقار واحد مخالف به سكان".
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