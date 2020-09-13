الصحة تعلن عن خبر سار بشأن إنتاج لقاح كورونا في مصر .. شروط انضمام المتطوعين للتجارب السريرية .. وخطة متكاملة للكثافات وتأمين طلبة المدارس

وزيرة الصحة:

خبر سار عن إنتاج لقاح كورونا فى مصر

إدارة أزمة كورونا فى مصر كانت حكيمة

شروط انضمام المتطوعين لتجربة لقاح فيروس كورونا

خطة متكاملة للكثافات وتأمين طلبة المدارس من فيروس كورونا





كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن تفاصيل جديدة عن اللقاحات الجديدة بشأن فيروس كورونا والتجارب السريرية التى أجرتها الوزارة بشأن اللقاح، كما أكدت ان هناك خطة متكاملة للكثافات وتأمين طلبة المدارس من فيروس كورونا.





وأكدت أن هناك تنسيقا دائما بين وزارة الصحة والتربية والتعليم استعدادا لعودة المدارس فضلا عن توحيد جميع الإرشادات والإجراءات الوقائية لحماية طلابنا من انتشار فيروس كورونا بينهم، مشيرة إلى أن إدارة أزمة كورونا فى مصر كانت حكيمة فى التعامل مع جائحة كورونا، ومواعيد الإغلاق والفتح التى اتخذتها الحكومة.





وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن زيارة السودان كانت زيارة تضامنية مع أشقائنا فى دولة السودان وكانت زيارة هامة جدا لإرسال رسالة تضامنية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان شعبا وقيادة.





وأضافت الدكتورة هالة زايد خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفيضانات فى السودان لأول مرة منذ عشرات السنوات يحدث هذا النواع من الفيضانات المدمرة لهم.





وتابعت وزيرة الصحة أن هناك 18 ولاية تضرروا من هذا الفيضان منهم 7 ولايات تضرروا بشكل كبير، مشيرة إلى أن هذه الزيارة كانت الجسر الثالث للمساعدات المصرية للسودان.





وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن الجسر الأول للسودان كان وقت ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد والجسر الثاني كان 5 طائرات مصاحبين للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء منذ شهر سابق.





وأشارت إلى أن اليوم تم انطلاق الطائرة السادسة للمعونات للسودان، ولم تكن طبية فقط بل وغذائية ومستلزمات معيشة أيضا.





ونوهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إلى إنها كانت تريد أن يتم تجربة لقاح كورونا الذي يتم إنتاجه داخل مصر عليها.





وأكدت الدكتورة هالة زايد ، أنها تلقت العديد من المكالمات من قيادات مهمة بالدولة تريد المشاركة فى تجربة لقاح فيروس كورونا.





وتابعت وزيرة الصحة أن الأبحاث الخاصة بانتاج لقاح كورونا مرت على مراحل عديدة حتى تصل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة التجربة السريرية.





وتحدثت أن مصر فى تجربة فيروس كورونا المستجد أثبتت كفاءتها والعالم أجمع شهد على ذلك.





وأشارت إلى إن المرحلة الاولي والثانية من تجارب لقاح فيروس كورونا على البشر يتم فيها قياس أمان اللقاح والجرعة والكفاءة.





وأضافت هالة زايد ، أن المتطوعين لتجربة لقاح فيروس كورونا المستجد لم يتلقوا أي أموال مقابل ذلك، وهو تشارك مجاني منهم.





وتابعت وزيرة الصحة أن جميع الدول فى العالم ليس لديها الاستطاعة على التشارك فى الأبحاث الخاصة بلقاح فيروس كورونا.





وأوضحت: استطعنا المشاركة لأن لدينا معامل قومية قوية وقيادات طبية وبينة تحتية، مشيرة إلى أنه تم اليوم استلام 6000 جرعة من اللقاح والتي سيتم إعطاؤها للمتطوعين فى هذه التجربة





وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن تكوين لجنة قومية بقرار من وزير الصحة وهذه اللجنة رشح وزير التعليم العالي لها أساتذة من المركز القومي للبحوث ولها مرشح من وزارة الدفاع ومرشح من وزارة العدل غير طاقم وزارة الصحة وهيئة الدواء وهذه اللجنة مهمتها الإشراف على البحث الخاص بإنتاج لقاح كورونا.





وأضافت هالة زايد ، أنه سوف يجري البحث فى 3 أماكن تم تحديدهم بالمعايير الدولية وتمت مراجعتها من جميع الجهات العالمية المختصة، موضحة أن هذا يحتاج الى معامل قوية جدًا ونحن لدينا ذلك، بالإضافة إلى المركز القومي للبحوث.





وتابعت وزيرة الصحة أنه لكي نعطي للمتطوعين لقاح فيروس كورونا لابد من تحليل الأجسام المضادة التى فعلها جسم المتطوع للمناعة.





وأوضحت أن هناك موقعًا إلكترونيًا خاصة بالوزارة سوف يتم الإعلان عنه غدًا من خلال الوزارة لتقديم طلبات التطوع فى تجربة إنتاج لقاح كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هذا الموقع الخاص بالمتطوعين يحتوي على الشروط التى يجب توافرها فى المتطوع لكي يستطيع الانضمام إلى التجربة.





وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الضوابط الخاصة بإنتاج لقاح كورونا تم وضعها من قبل منظمة الصحة العالمية والجهات العالمية التي تعتمد نتيجة هذه التجارب.





وأضافت الدكتورة هالة زايد ، أن هذه الضوابط غير قابلة للتفاوض أو التغيير من قبل أي دولة أو أي شركة والشركات التي تطوير انتاج هذا اللقاح تمشي على ضوابط تم وضعها مسبقا.





وتابعت وزيرة الصحة أن منظمة الصحة العالمية تراقب جميع الابحاث الخاصة بانتاج لقاح فيروس كورونا المستجد ولا يمكن الموافقة او اعتماد اي بحث الا من خلال منظمة الصحة العالمية والجهات العالمية المختصة، مضيفة أن مصر تعمل وفق المعايير الدولية الخاصة بإنتاج لقاح فيروس كورونا





وأشارت إلى أن الشركة التي نشترك معها فى إنتاج لقاح فيروس كورونا بدأت التجربة الإكلينيكية منذ 16/7 الماضي منذ شهرين تقريبا ولم نرصد اي جوانب سلبيه لهذه التجربة.





وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن العالم اجمع شارك فى الأبحاث التضامنية ودخل 135 لقاحا فى مرحلة التجارب السريرية والاخيرة.





وأضافت الدكتورة هالة زايد ، أن مصر تتعامل على 4 لقاحات وهي لقاح اكسفورد ولقاح مع شركة اخرى سوف يتم تصنيعه حال ثبوت فاعليته فى المرحلة الثالثة ولقاحان مع شركة رائدة فى صناعة اللقاحات على مدى سنوات طويلة.





وتابعت وزيرة الصحة أن الأبحاث الإكلينيكية أجريت على 35 ألف متطوع فى المرحلة السريرية وباقى التجارب على 10 آلاف منهم 6000 فى مصر.





وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن اليوم تم بدء التجارب السريرية على 6000 بعد 35 ألف شخص مروا على هذه الأبحاث الإكلينيكية الخاصة بلقاح كورونا.





وأشارت إلى أن نتيجة التجارب السريرية على اللقاحين الصينيين مرضية جدا على الـ 35 ألف شخص ولم ترصد اي مضاعفات للحالات.