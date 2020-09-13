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تعليم

التعليم العالي: ندب الدكتورة إيناس محمود حامد عميدًا لمعهد الجزيرة للإعلام

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:23 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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قسم التعليم
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قرارا بندب الأستاذة الدكتورة إيناس محمود حامد، رئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، عميدا لمعهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال .

وحصلت الدكتورة إيناس حامد على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من جامعة عين شمس عام (1999) ودرجة الدكتوراة عام 2003 في الصحافة وادب الطفل ، ثم حصلت على درجة أستاذ الصحافة في عام 2018 ، وهي صاحبة فكرة إعداد مكتبة للمكفوفين للأطفال عام (2014 ) ، ورئيس تحرير المجلة العلمية " أدب الأطفال دراسات وبحوث " وعضو اللجنة العلمية بمركز توثيق وبحوث أدب الأطفال بوزارة الثقافة، ومدرب مراجع خارجي لمؤسسات التعليم بالهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.واشرفت علي اكثر من 200رسالة ماجستير ودكتوراه وشاركت في مناقشة أكثر  من 100 رسالة.

وأعربت الدكتورة إيناس حامد، في تصريح لـصدى البلد، عن سعادتها بقرار ندبها عميدًا لمعهد الجزيرة العالي للإعلام ووجهت الشكر لوزير التعليم العالي ولرئيس جامعة عين شمس على الثقة في اختيارها.

وأكدت استمرار دعمها للباحثين وحرصها على ضرورة الاهتمام بالتدريب العملي للطلاب لتأهيل لسوق العمل.
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