ضبط 15 طن سكر تموين فى عبوات منقوصة الأوزان بمصر القديمة





تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ١٥ طن سكر تموينى مدعم "معبأة داخل عبوات" بها نقص فى الأوزان بمقدار 2 كيلو جرام فى الباكته زنة 20 كيلو جرام – 7,550 طن "سكر تموينى مدعم" معبأة داخل شكائر قدرت قيمتها بـ 196095 جنيه بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر التموينى بدائرة قسم شرطة مصر القديمة .





وتبين إستيلائه على كميات من السكر المدعم الناتجة عن فروق الأوزان وكذا مخالفة شروط التراخيص لنقله مقر المصنع إلى مقر آخر دون إخطار الجهات الرقابية .



