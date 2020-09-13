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محافظات

تعاني وابنها من المرض.. محافظ المنوفية يقرر صرف إعانة لإحدى الحالات الإنسانية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:06 م
محافظ المنوفية يلتقي
محافظ المنوفية يلتقي احدى الحالات الإنسانية
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مروة فاضل
استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه إحدى الحالات الإنسانية بناحية كفر المصيلحة بمركز ومدينة شبين الكوم.

حيث استمع محافظ المنوفية للمواطنة والتى تعانى من ضمور بعضلات اليدين ويعانى ابنها الوحيد الطفل محمد من مشكلة في أوتار القدم اليسرى جراء عملية جراحية أجريت له ولم يتمكن من المشى بشكل تام، موضحة بأنه يحتاج لإجراء عملية جراحية أخرى حتى يتكمن من السير بشكل طبيعى وتحتاج مساعدة مالية لإجراء العملية لإبنها نظرًا لتكلفة العملية وعدم مقدرتها ماليًا.

وعلى الفور قرر محافظ المنوفية صرف إعانة مالية عاجلة للأسرة، كما قام بالاتصال هاتفيًا بالدكتور محمود أبو قورة عميد كلية طب المنوفية حيث تم التنسيق لاستقبال الطفل اليوم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لإجراء العملية الجراحية له بمستشفى الجامعة.

وقد أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بالمواطنين وتخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم، مشيرًا إلى  ضرورة دعم مبدأ التكافل الاجتماعى ودعم العلاقات الانسانية التى تعد لبنة من لبنات إستقرار المجتمع.
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