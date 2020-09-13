لإصابتها بكسر في القدم.. فاتن الحلو تخضع لعملية جراحية





وكانت تعرضت فاتن الحلو إلى الإصابة فى قدمها نتج عنها كسر شديد فى القدم وهو الأمر الذى دفع أسرتها إلى نقلها للمستشفى لإجراء عملية جراحية.





يستقبل السيرك المصري الأوروبي جماهيره بعروض مبهرة، حيث يقدم نجوم السيرك ساعتين من المغامرة والدهشة والخطورة وللأسبوع الخامس على التوالي.





على جانب آخر أكدت فاتن الحلو أن السيرك يمر بمحطة قاسية وفارقة منذ أسس له الراحل رائد ترويض الوحوش المفترسة إبراهيم الحلو بسبب أزمة كورونا وقد تحمل كل العاملين بالمؤسسة أعباء المهنة خلال شهور التوقف ولولا الجهود المبذولة من كل العاملين به ما وصلنا إلى الشكل المشرف والمبهر الذي قوبل بفضل الله بردود أفعال كبيرة داخل كبريات المؤسسات الصحفية والبرامج الفنية.





يفتح السيرك أبوابة لاستقبال الجماهير مع الاهتمام بالإجراءات الاحترازية في تمام التاسعة مساء.

تجرى مدربة الأسود فاتن الحلو عملية جراحية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد تعرضها للإصابة في القدم.