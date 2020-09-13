تشكيل مباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي إيفرتون، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: هوجو لوريس
خط الدفاع: مات دوهيرتي - إيريك داير - توبي ألدرفيرلد - بين دايفيز
خط الوسط: هويبيرج - وينكس - ديلي ألي
خط الهجوم: لوكاس مورا - سون هيونج مين - هاري كين.
وجاء تشكيل إيفرتون بحسب ما أعلنه كارلو أنشيلوتي المدرب كالآتي:
في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد
خط الدفاع:شيموس كولمان - ييري مينا - مايكل كين - لوكاس دين
خط الوسط:عبدالله دوكوريه - ألان - أندري جوميش - جيمس رودريجيز
خط الهجوم: ريتشارلسون - كالفرت لوين