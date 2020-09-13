تشكيل مباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي





وجاء التشكيل كالآتي:





في حراسة المرمى: هوجو لوريس





خط الدفاع: مات دوهيرتي - إيريك داير - توبي ألدرفيرلد - بين دايفيز





خط الوسط: هويبيرج - وينكس - ديلي ألي





خط الهجوم: لوكاس مورا - سون هيونج مين - هاري كين.





وجاء تشكيل إيفرتون بحسب ما أعلنه كارلو أنشيلوتي المدرب كالآتي:





في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد





خط الدفاع:شيموس كولمان - ييري مينا - مايكل كين - لوكاس دين





خط الوسط:عبدالله دوكوريه - ألان - أندري جوميش - جيمس رودريجيز





خط الهجوم: ريتشارلسون - كالفرت لوين

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي إيفرتون، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي.