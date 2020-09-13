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رياضة

تشكيل مباراة توتنهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي إيفرتون، في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: مات دوهيرتي - إيريك داير - توبي ألدرفيرلد - بين دايفيز

خط الوسط: هويبيرج - وينكس - ديلي ألي

خط الهجوم: لوكاس مورا - سون هيونج مين - هاري كين.

وجاء تشكيل إيفرتون بحسب ما أعلنه كارلو أنشيلوتي المدرب كالآتي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع:شيموس كولمان - ييري مينا - مايكل كين - لوكاس دين

خط الوسط:عبدالله دوكوريه - ألان - أندري جوميش - جيمس رودريجيز

خط الهجوم: ريتشارلسون - كالفرت لوين
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