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أخبار العالم

عادل الجبير يتواصل مع وزراء 3 دول عربية.. تفاصيل

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:14 م
عادل الجبير
عادل الجبير
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محمود نوفل
تلقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير. 


وتناول الاتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالشأن اليمني.


وفي سياق آخر تواصل  وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي هاتفيا مع وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة في دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.


واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالشأن اليمني.


وأجرى عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية جمهورية السودان المكلف عمر قمر الدين حيث استعرضا، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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