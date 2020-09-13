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رياضة

إيفرتون ينتصر على توتنهام بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي.. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق إيفرتون على حساب نظيره توتنهام هوتسبير بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.

أخطر فرص المباراة أهدرها ريتشارلسون، بعدما وصلته الكرة من خطأ لـ بين ديفيز، وضعته في موضع انفراد بلوريس حارس مرمى توتنهام، ليقوم بمراوته قبل أن يسدد الكرة عالية في السماء أمام الشباك الخالية، وذلك في الدقيقة السابعة عشر.

حاول الفريقان بعد ذلك هز شباك بعضهما البعض، لكن دون فائدة، لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استطاع كالفرت لوين هز شباك توتنهام بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 55 برأسية رائعة من متابعة للضربة الحرة التي نفذها زميله لوكاس دين، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، رفع نادي إيفرتون رصيده لـ 3 نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد توتنهام عند صفر من النقاط في المركز السادس عشر.
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