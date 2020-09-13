تعرف على أهم شروط فتح حساب في بنك مصر

ينشر لكم موقع صدي البلد أهم شروط فتح حساب في بنك مصر ويأتي ذلك حرصا على تقديم الخدمات للقراء .

أهم شروط فتح حساب في بنك مصر

يمكنك فتح الحساب بصورة بطاقة الرقم القومي السارية فقط مع ضرورة احضار اصل الرقم القومي للاطلاع .

- في حالة فتح الحساب الجاري : يقوم العميل بالتوجه لاقرب فرع لمحل سكنه او عمله

وفى حالة عدم وجود مهنة واضحة فى اثبات الشخصية مثل أن تكون المهنة حاصل على مؤهل او بدون عمل يجب تقديم مستند يثبت المهنة مثل احضار مفردات مرتب للموظف أو سجل تجاري لاصحاب الاعمال الحرة

بخصوص العملاء المذكور فى اثبات الشخصية (طالب – بدون عمل – خانة المهنة خالية – حاصل على مؤهل – ربة منزل ) يتم فتح حسابات توفير و لا يتم فتح حساب جارى أو اصدار دفتر شيكات

banquemisr.com/ar/funding-smes/accounts-and-deposits

بالنسبة لمصاريف فتح الحساب فهى 55 جنية

و مصاريف اصدار البطاقة 30 جنية

علما بأن الحد الادنى لفتح الحساب 1500 جنية للحساب بالعملة المحلية

أو 200 وحدة من العملة الاجنبية للحساب بالعملة الاجنبية .