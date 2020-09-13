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اقتصاد

كيف تحصل على سيارة من بنك عودة- مصر؟

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:44 م
قروض السيارة
قروض السيارة
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محمد يحيي
أتاح بنك عودة- مصر؛ خدمة تقديم قروض تمويل السيارات بنسبة 100% من التمويل وبقيمة تبلغ 1.12 مليون جنيه وبعائد تنافسي.


كشف تقرير صادر عن البنك، أن فترة سداد القرض تصل لـ 5سنوات بحد أقصي وببرامج سداد مختلفة تناسب كافة شرائح المجتمع المصري والأجانب المقيمين ، بخلاف برامج تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية.


أوضح التقرير أن البرنامج يمول السيارة بدون حظر بيع أو تأمين، وإمكانية قبول البطاقات الائتمانية الأخري لإثبات دخل العميل.


وذكر البنك أنه للحصول على القرض ينبغي توافر مجموعة من الشروط من بينها نموذج التقديم و صورة بطاقة رقم قومي للمقترض تكون سارية وموضحا بها محل إقامته وعمله، واثبات مصدر الدخل حال طلبه و عرض سعر السيارة من الوكلاء والموزعين المعتمدين من البنك.

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