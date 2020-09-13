كيف تحصل على سيارة من بنك عودة- مصر؟





وذكر البنك أنه للحصول على القرض ينبغي توافر مجموعة من الشروط من بينها نموذج التقديم و صورة بطاقة رقم قومي للمقترض تكون سارية وموضحا بها محل إقامته وعمله، واثبات مصدر الدخل حال طلبه و عرض سعر السيارة من الوكلاء والموزعين المعتمدين من البنك.