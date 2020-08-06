بنك عودة يستعد لإطلاق حزمة خدمات رقمية جديدة ..اعرفها

أعلن محمد بدير، العضو المنتدب لـ بنك عودة – مصر، عن استعداد بنكه لإطلاق حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة أبرزها نظام جديد لخدمة الانترنت البنكي و إطلاق خدمة الموبايل البنكي من خلال تطبيقات الهاتف المحمول قريبا ، معتبرا أن تلك التوجهات تتيح لعملاء البنك اجراء العمليات المصرفية نفسها من خلال قنوات التواصل الالكترونية.





أكد " بدير" في تصريحات له اليوم، أن البنك يسعي الي تحسين تجربة العميل البنكية بصفة عامة والخدمة الالكترونية بصفة خاصة، موضحا أن تلك الخدمات المتطورة تواكب مع التقدم الالكتروني العالمي و تقديم باقة متنوعة مميزة من الخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية بما يتوافق مع توجيهات البنك المركزي المصري ويحقق السهولة والسرعة والأمان لعملاء البنك في اجراء معاملاتهم المصرفية.





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وذكر " بدير" أن تلك التوجهات تأتي في سياق تعزيز تحويل خدمات ومنتجات البنك التقليدية الى خدمات ومنتجات رقمية لجذب شرائح جديدة من العملاء بالمجتمع المصري الى القطاع المصرفي مما سيعمل على زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي.





من جانبها أكدت إيمان بدر، مدير قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، أن انتظام خدمات الإنترنت والموبايل البنكي الجديد سيمكن العملاء من إدارة عملياتهم المصرفية بسهولة وأمان علي مدار الساعة و بأقل مجهود من خلال تطبيق سهل الاستخدام وبأقل الخطوات لتقديم تجربة اليكترونية متميزة.





وذكرت أن تلك التوجهات تقلل من حاجة العملاء لزيارة فروع البنك وذلك بإتاحة خدمات جديدة غير مسبوقة سوف توفر للعميل تجربة فريدة و سهلة تهدف لراحة العميل وتعزيز ثقته في البنك وقنواته حيث سيتمكن العميل من الا شتراك في الخدمة ذاتيا من أي مكان.





كما يعمل البنك حاليا على إتاحة قنوات خدمات رقمية متعددة للإجابة على استفسارات العملاء واطلاعهم علي اخر التطورات في الخدمات المقدمة من البنك والعروض من خلال تطبيق الواتسابWhatsAppوالمساعد الرقمي الذكي (Chatbot) من خلال الموقع الرسمي للبنك و الصفحة الرسمية للبنك علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالإضافة إلي خدمة الرسائل التفاعلية(2Ways SMS).