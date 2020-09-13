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90 ألف فدان.. أحمد موسى: 2 مليون مخالفة بناء خلال 9 سنوات.. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:56 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك 2 مليون مخالفة بناء تمت خلال  9 أعوام  الماضية، على مساحة 90 ألف فدان مؤكدا أن التصالح أفضل للمواطن والبلد.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «عاوز الوضع يستقيم ومحدش يقرب من بيوت المواطنين».

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن التصالح في مخالفات البناء يتم وفقا للدستور، مطالبا المحافظين بزيادة تخفيض أسعار التصالح لأنه في مصلحة المواطن، ومناشدا «بالرحمة ومراعاة الناس» استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقال أحمد موسى، أن الصعيد يشهد إنشاء مشروعات كبرى لاستيعاب أبنائه بعدما كان طاردًا للعمالة.

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