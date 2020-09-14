مرتفع جوي يضرب البلاد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين.





وأكد الخبراء أن الطقس يكون اليوم مائلا للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، مع وجود شبورة مائية صباحا.





كما أشاروا إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة، ويبقى الطقس لطيفا خلال ساعات الليل.