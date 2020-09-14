مرتفع جوي يضرب البلاد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين.
وأكد الخبراء أن الطقس يكون اليوم مائلا للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، مع وجود شبورة مائية صباحا.
كما أشاروا إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة، ويبقى الطقس لطيفا خلال ساعات الليل.
كما يكون الطقس على السواحل الشمالية، معتدلا تصاحبه شبورة مائية نهارا لطيفا ليلا، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
اما محافظات شمال الصعيد، يكون الطقس ما بين الحار وشديد الحرارة والرياح معتدلة، ويبقى هناك نشاط للرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، ويتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطي بينما يتأثر الجنوب بامتداد منخفض الهند الموسمي.
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وتصل نسب الرطوبة على القاهرة والوجه البحري إلى 85 العظمى و28 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 45 وعلى شمال الصعيد 55 للعظمى والصغرى 22، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 14.
وتكون الملاحة البحرية على المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى مترين إلا ربع، والبحر الأحمر يكون معتدلا إلى مضطربا وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين وربع إلى مترين، والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.
أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم :
القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 24
السواحل الشمالية الغربية 30 للعظمى والصغرى 24
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 31 للعظمى والصغرى 24
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28
على شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 24
جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28