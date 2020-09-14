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منوعات

لا أثر له.. مسلح أمريكي يفتح النار على ضابط وشرطية ثم يهرب.. فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:13 ص
مسلح أمريكي
مسلح أمريكي
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عزة عاطف
في حادث هجوم مروع أطلق رجل أمريكي مسلح عيارات نارية على ضابطي شرطة أثناء تواجدهما داخل سيارتهما في مقاطعة كومبتون، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.

أصيب اثنين من شرطة لوس أنجلوس رجل وامرأة برصاص في الرأس خلال هجوم مروع، نجم عنه نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة.
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اقترب المسلح من دورية الشرطة المتوقفة بالقرب من إحدى محطات مترو كومبتون وفقًا لمقطع فيديو متداول لعملية الهجوم.

ورغم نقل الضابطين إلى المستشفى ودخولهما في حالة خطيرة وفقًا لشرطة لوس أنجلوس إلا أن المجرم لا يزال طليقًا.

وتنفذ وحدات من الشرطة عمليات ملاحقة واسعة في المدينة للقبض على المشتبه به.
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