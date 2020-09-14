شاهد.. ضابط يدهس رأس شاب أسود في الأرض.. واعتداء عنيف عليه

جريمة عنصرية أربكت النظام وأثارت الرأي العام الأمريكي، بعدما كاد ضابطين أمريكيين يقتلان شاب أسود أمام أعين صديقته التي كانت تصرخ بخوف شديد وابنها الصغير.





اعتدى اثنان من رجال الشرطة الأمريكية على شاب أسود يدعى «رودريك ووكر» 26 عاما بالضرب المبرح ومحاولة دهس رأسه في الأرض، حتى نزفت دماؤه.





مما جفع الشرطة الأمريكية لفصل أحد الضابطين عن عمله وفقًا لصحيفة الدايلي ميل، بعد انتشار المقطع على نطاق واسع وإثارته الغضب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقد أكد بيان لنائب مكتب عمدة مقاطعة كلايتون أن الضابط اعتدى على الشاب الأسود بشكل غير مبرر بعدما طلب منه التوقف بسيارته وظل يضربه، محدثا عدد من الجروح والإصابات في وجهه.





وبرر الضباط فعلته متهمًا "ووكر" بتعطيل أداؤه لعمله، فقد رفض إعطاء البطاقات الشخصية لهم أو الترجل من سيارته.



