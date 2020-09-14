مصر تدعم اليونان أمام بلطجة العثمانلى .. سامح شكري يزور أثينا غدا... ميتسوتاكيس: تحديث الأسطول الجوي بطائرات رافال والبحري برفع كفاءة الفرقاطات والغواصات.. وفرنسا تقود جناح الصقور ضد تركيا

الاتحاد الأوروبي يهدد تركيا بـــ :

* حظر السفر وتجميد الأصول وقد تمتد العقوبات لتشمل أصولًا تركية مثل السفن * حظر استخدام موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

* مناورات فرنسية يونانية لمواجهة الغباء التركي * واشنطن ترفع الحظر عن تصدير الأسلحة لقبرص





يتوجه سامح شكري وزير الخارجية صباح غد الثلاثاء للعاصمة اليونانية أثينا، للقاء عدد من المسؤولين اليونانيين على رأسهم رئيسة الجمهورية اليونانية ورئيس الوزراء إضافة إلى نظيره اليوناني فيما وصفه البعض كرسالة دعم للجانب اليوناني في مواجهة تجاوزات وهمجية تركيا.

وخلال مؤتمر صحفي بــ نظيره الأرميني أمس الأحد بالقاهرة، انتقد وزير الخارجية سامح شكري علانية تركيا، مؤكدا أن مصر تراقب التصرفات التركية والأ عمال التخريبية التي تقوم بها أنقرة في ليبيا وشرق العالم العربي .





وخلال المؤتمر اتهم وزير الخارجية الأرميني، تركيا بإرسال مقاتلين متطرفين إلى أذربيجان، مما زاد من حدة التوتر مع أرمينيا. وفيما طالبت بعض الدوائر، مصر بالاعتراف بالإبادة التركية الجماعية للأرمن بما قد يمثل صفعة جديدة لأردوغان.





انسحاب تركي

وفيما قلت حدة التوترات في شرق البحر المتوسط بعد انسحاب السفن التركية من المناطق البحرية المتنازع عليها يوم الأحد، وصف رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس الانسحاب كـ "خطوة أولى إيجابية"، وألمح إلى أن أثينا قد تفكر حاليا في استئناف المحادثات الدبلوماسية مع أنقرة.





وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس الأحد إن عودة سفينة المسح التركية أوروك ريس إلى إقليم أتنتاليا الجنوبي كانت خطوة أولى إيجابية لتخفيف التوترات مع تركيا بشأن الموارد الطبيعية البحرية.

وتابع آمل أن تكون هناك استمرارية وقال ميتسوتاكيس للصحفيين في ثيسالونيكي "نريد التحدث مع تركيا ولكن في جو خال من الاستفزازات."

وقال إن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة المشكلة الوحيدة بين البلدين - ترسيم حدود المناطق البحرية. لافتا إلى أ ن "الخطوة الأولى (من قبل تركيا) ستكون مقدمة لتحسين الوضع في علاقاتنا الثنائية".

وأعلن ميتسوتاكيس عن أن ستًا من أصل 18 طائرة مقاتلة من طراز داسو من صنع داسو تخطط اليونان لشرائها لتعزيز قوتها الجوية ستكون جديدة والبقية مستخدمة قليلًا. وقال رئيس الوزراء المحافظ إن اليونان تخطط أيضًا لتحديث أربع من فرقاطاتها والاستحواذ على أربع فرقاطات أخرى.



