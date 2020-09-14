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منوعات

خالف تعليمات الحكومة.. غرامة مالية كبيرة وقعت على شاب أقام حفلًا في منزله

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:38 م
غرامة مالية كبيرة
غرامة مالية كبيرة وقعت علي شاب أقام حفلًا في منزله
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يارا زكريا
اعتذر طالب بريطاني على خلفية تغريمه 10000 جنيه إسترليني بسبب إقامة حفلة في منزله حضرها 50 ضيفًا، حيث كان من المفترض أن يكون تجمعًا صغيرًا؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ( كورفيد 19). 

ووفقًا لصحيفة " مترو" البريطانية قال ستيوارت هوك، البالغ من العمر 19 عامًا، وأصدقائه إنهم دعوا 25 شخصًا فقط إلى منزلهم المشترك في منطقة لينتون بمدينة نوتنجهام البريطانية، ليلة الجمعة ، لكن حضر عشرات الأشخاص بشكل مفاجيء، ولم يكونوا من المدعوين.

وكان على رأس من غرموا طالب كلية السياسة بجامعة نوتنجهام، حيث دفع غرامة مالية كبيرة؛ لتنظيم تجمع كسر قيود فيروس كورونا المستجد( كوفيد 19).


وأعطائه المجلس المحلي الفرصة لإنهاء الحفل قبل أن تأتي الشرطة وتصدر عقوبة عليهم، فميا رد هوك: "لا نريد التحدث عما وقع، نرغب في الإعتذار لأي جار تضرر بسبب ذلك"، و قال طالب آخر: "كان من المفترض أن يكون تجمعًا صغيرًا مع زملائنا، لكنه خرج عن السيطرة".

وتابع: "لقد قمنا بدعوة 25 شخصًا للحفل، وخططنا أن ينتهي في الساعة 11 مساءً، مراعين في ذلك التباعد الاجتماعي، لكن دعا الحاضرين زملائهم، فخرج الحفل عن السيطرة ونحن حقا آسفون".

فيما أوضح مساعد قائد الشرطة أن الضباط كانوا مستعدين لتنفيذ القانون بكل قوة لمنع انتشار الفيروس، مشيرًا: "علينا أن نتذكر جميعًا أننا ما زلنا في منتصف جائحة عالمي ونحتاج جميعًا إلى تحمل المسؤولية عن أفعالنا".

وتشهد نوتنغهام حاليًا ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كورفيد 19) بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا ، ويوجد مخاوف من أنهم قد ينقلونه إلى أفراد عرضة للإصابة أكثر في المجتمع.


خالف تعليمات الحكومة.. غرامة مالية كبيرة وقعت على شاب أقام حفلًا في منزله
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