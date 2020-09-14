تكشف كواليس سيد درويش.. الندوة الكاملة لـ لقاء سويدان في صدى البلد|فيديو

لقاء سويدان:

لم أحصل على مستحقاتي المالية نظير مشاركتي في البيت الكبير

تحضيرات شخصية جليلة تطلبت جهدا كبيرا

كيمياء تجمع بيني وبين محمد عادل

الغناء وجهتي الفترة المقبلة

هذه شروط الرجل الذي أرتبط به

أتمنى أن أقدم عملا سينمائيا الفترة المقبلة

ابنتي موهوبة

لا مانع من اللجوء إلى عمليات التجميل





حلت الفنانة لقاء سويدان ضيفة على موقع صدى البلد بعد ردود الأفعال القوية التي حققتها من خلال مسرحية "سيد درويش" التي تعرض على مسرح البالون.



وتحدثت لقاء سويدان من خلال الندوة عن ردود الأفعال التي وصلت إليها وكواليس التحضير للعمل، كما تطرقت في الندوة إلى أسباب عودتها للفن بعد قرار اعتزالها كما تطرقت أيضا للحديث عن موقفها من عمليات التجميل.





قالت الفنانة لقاء سويدان إن هناك أسبابا كثيرة لقرار اعتزالها الفن الفترة السابقة.





وأضافت: "كنت أمر بظروف صعبة أبرزها الهجوم الذي يتعرض له معظم الفنانين سواء في حياتهم أو على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى أن الفن كان يمر بظروف غير طبيعية، فأنا أعمل في الوسط الفني منذ الطفولة وتعاملت مع كبار الفنانين".





وتابعت: "اعتزلت الفن وكنت في تلك الفترة متعاقدة مع مسلسل "البيت الكبير 2"، وأيضا كان معروض علي مسرحية "سيد درويش"، ولكني اعتذرت عن تلك الأعمال لأني أصبت بحالة من الإحباط".





وكشفت الفنانة لقاء سويدان أن قرار الاعتزال تسبب لها في ضيق شديد لأسباب عديدة، ما أدى إلى تراجعها عنه.





وأوضحت لقاء، خلال الندوة التي عقدها موقع "صدى البلد": "بعد قرار الاعتزال سافرت إلى الإمارات وكنت في تلك الفترة أدرس دراما لمدة 7 أشهر، ولكن اكتشفت مع مرور الوقت أنني أتراجع عن قرار الاعتزال لسببين، الأول أني لا أستطيع أن أعيش خارج مصر لمدة طويلة، والثاني أن الفن يجري في دمي".





.واستطردت: "بعت منزلي الذي كنت أعيش فيه بالإضافة إلى سيارتي حتى لا أعود





وعبرت عن سعادتها البالغة بمشاركتها في مسرحية "سيد درويش" التي تعرض على مسرح البالون بالعجوزة.





وقالت: "لم أتوقع الكم الهائل من تعليقات الجمهور بعد انتهاء كل ليلة عرض".





وأكدت الفنانة لقاء سويدان أن شخصية "جليلة" التي قدمتها في مسرحية "سيد درويش" كان لها تحضيرات ضرورية، خاصة أن العمل استعراضي.





وقالت: "مصمم الاستعراض عادل عبده بذل مجهودا كبيرا من أجل الخروج بالشكل الرائع الذي ظهرنا به، وهذا ظهر من خلال ردود أفعال الجمهور والنقاد".





وأضافت: "ردود الأفعال قوية فاقت توقعاتي والعمل سيستمر لفترة طويلة".





وتابعت: "أنا سعيدة بكواليس مسرحية "سيد درويش" والتي تعرض على مسرح البالون".





واستطردت: "هناك كيمياء تجمع بيني وبين محمد عادل وأشعر كأنني وقفت أمامه أكثر من مرة، أيضا المخرج في جلسات التحضيرية خلق بيننا طابع الأسرة الواحدة".

