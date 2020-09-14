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رياضة

الأهلي ينهي الشوط الأول متفوقا على الزمالك في كرة الطائرة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:42 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أنهى الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الشوط الأول متفوقا على فريق الزمالك بنتيجة ٣١-٢٩ في ختام منافسات بطولة الدوري.

وتعد المباراة "تحصيل حاصل" بين الفريقين، بعد أن حسم الأهلي اللقب في الجولة الماضية، بالفوز على فريق طلائع الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوط.

ومن المقرر أن يعقب اللقاء مراسم تتويج الجهاز الفني واللاعبين بدرع البطولة، التي حصدها الفريق للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة رقم 32 في تاريخه.

وواصل فريق الطائرة بالأهلي تحطيم الأرقام القياسية، فيما تعتبر بطولة الدوري ثاني بطولة يحصل عليها الفريق هذا الموسم، بعد الفوز بالبطولة العربية للأندية، بينما ينافس الفريق على بطولة كأس مصر التي وصل فيها إلى الدور نصف النهائي.

ويسعى محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق، إلى مواصلة العروض القوية وتحقيق الفوز، للسير في طريق الانتصارات التي يحققها الفريق، إلى جانب تأكيد التفوق على الزمالك، بعد أن تغلب عليه في نهائي البطولة العربية وتُوج باللقب.

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