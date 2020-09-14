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محافظات

لتغيبهم عن العمل.. إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب بكفر شكر وبنها للتحقيق

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:49 م
إحالة العاملين بـ
إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب بكفر شكر وبنها للتحقيق
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إبراهيم الهوارى
قرر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب بكفر شكر وبنها للتحقيق لتغيبهم عن العمل.


جاء ذلك بناء على تقرير لجنة متابعة برئاسة محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين والذي قام يرافقه محمد محمد إمام من العاملين بالإدارة بمتابعة ميدانية على عدد من مراكز الشباب وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وشملت المتابعة مركز شباب كفر تصفا وكفر عزب غنيم، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، بينما وجدت مراكز شباب كفر رجب والمفتى وتصفا وكفر الشهاوى خاطر مفتوحة وتمارس نشاطها فى ظل غياب بعض العاملين بها.

وفى إدارة شباب بنها، وجد مركز شباب الإصلاح الزراعى ومركز شباب أتريب مفتوحين ويمارسون نشاطهم بشكل كامل، فى حين تبين غياب بعض العاملين بمراكز شباب الشموت وكفر الشموت.

وأوصت اللجنة، بالعمل على تكهين الأصناف الغير صالحة للاستخدام مع مراعاة استكمال البيانات الخاصة بسجل الحضور والانصراف، والاهتمام بنظافة المقرات والملاعب، وطرح المساحات الغير مستغلة للاستثمار واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما أمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تقصيرهم.
لتغيبهم عن العمل.. إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب بكفر شكر وبنها للتحقيق
لتغيبهم عن العمل.. إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب بكفر شكر وبنها للتحقيق
لتغيبهم عن العمل.. إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب بكفر شكر وبنها للتحقيق
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