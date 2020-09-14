يناشد بالتخفيض.. أحمد موسى: الناس بـ تستلف فلوس عشان تقدم جدية التصالح

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المحافظين يمتلكون قرار تخفيض قيمة التصالح في كافة المحافظات، مطالبا إياهم بوضع الاعتبارات الاجتماعية في قراراتهم.





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، «في ناس النهارده تستلف فلوس عشان تقدم جدية التصالح، وبناشد المحافظين تخفيض قيمة التصالح لأن الأمر يمس جيب المواطن».





وتابع أحمد موسى، أن هناك ما يقرب من مليون و100 ألف مواطن تقدموا بطلبات تصالح؛ موجها حديثه الي الباقية: « اللي مرحش لو سمحت روح عشان نقفل الملف ده ونخلص منه».





وأكد أحمد موسى، أن خاطب بالأمس محافظ بورسعيد والدقهلية وبني سويف والجيزة بزيادة تخفيض قيمة المتر في التصالح على مخالفات البناء.



