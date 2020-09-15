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سيارات

طرح باسات 2020 فى مصر الشهر المقبل.. صور

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت وكيل العلامة التجارية فولكس فاجن فى مصر عن طرح باسات facelift موديل 2020 بشكل جديد واكثر من فئة فى الاسواق المصرية، والتى تنتمى الى فئة السيارات السيدان.


وزودت فولكس الفئة الأولى Trendline ، بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمان ومنها نظام الفرامل المانع من الانزلاق abs وتوزيع إلكتروني EBD ونظام الثبات الإلكتروني ونظام مراقبة ضغط الاطارات وتحتوى على نظام تحديد السرعة ومصابيح ضباب أمامية مع اضاءة LED وحساسات مطر وأيضا نظام ذكي لركن السيارة وبها كاميرا خلفية.


وأما الفئة الثانية comfortline إضافة إلى مجموعة من الكماليات الإضافية الموجودة فى الفئة السابقة ومنها شاشة عرض الراسية ومقاعد رياضية إمامية، وحساسات ركن خلفية وإمامية وإطارات رياضية 18 بوصة وفتحة سقف بانوراما ومصابيح خلفية led  وإضاءة نهارية led  وأيضا خاصية مقاعد كهربائية و مزودة بتسخين المقاعد الأمامية.


وتتميز طراز "فولكس فاجن باسات" لفئة السيارات السيدان مزودة بمحرك 1.4 تيربو ينتج قوة 150 حصان و عزم اقصى للدوران 250 نيوتن و تزود بناقل حركة سبع سرعات على منظومة الجر الأمامى التي يمكن تسارعها من 0 إلى 100 فى خلال 8.6 ثانية ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 5.7 لتر لمسافة 100 كيلو.


أما عن أسعار السيارة باسات facelift موديل 2020، فتأتي بسعر 485 ألف جنيه للفئة الأولى و 610 ألف للفئة الثانية بالأسواق المحلية.
طرح باسات 2020 فى مصر الشهر المقبل.. صور
طرح باسات 2020 فى مصر الشهر المقبل.. صور
طرح باسات 2020 فى مصر الشهر المقبل.. صور
طرح باسات 2020 فى مصر الشهر المقبل.. صور
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