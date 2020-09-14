الاتحاد الأوروبي والصين.. قمة حاسمة تواجه العديد من التحديات.. والتجارة وحقوق الإنسان والمناخ خلافات مهيمنة وبارزة

- فون دير لاين: قمة الاتحاد الأوروبي مع الصين كانت صريحة ومفتوحة

- مفاوضات ميركل والرئيس الصيني تنتهي بوعود تسريع مفاوضات الاستثمار

- زعماء قادة الاتحاد الاوروبي: مخاوف كبيرة بشأن هونج كونج واضطهاد الإيجور





قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن قمة الاتحاد الأوروبي مع الصين كانت "صريحة ومفتوحة"، مشددة على أنه "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به" خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى السوق الصينية.





وانتهت المفاوضات بين رئيس المفوضية، رئيس المجلس تشارلز ميشيل، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الصيني شي جين بينج بوعود بتسريع المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار قبل نهاية العام.





وكانت التجارة وتغير المناخ من الموضوعات الرئيسية التي نوقشت خلال القمة، التي عقدت تقريبًا بسبب جائحة كوفيد 19.





لكن زعماء الاتحاد الأوروبي شددوا على أنهم دعوا بكين أيضًا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في بحر الصين الجنوبي، وأثاروا مخاوف كبيرة بشأن قانون الأمن القومي في هونغ كونغ والاضطهاد المزعوم لأقلية الإيجور.





وتصاعدت الضغوط على أوروبا للوقوف أكثر في وجه الصين خاصة بعد أن تم الكشف عن أن تقرير الاتحاد الأوروبي حول المعلومات المضللة قد تم تخفيفه بعد التأثير الدبلوماسي من بكين.





إعادة التوازن ووصفت فون دير لاين الحوار بأنه "صريح ومفتوح وبناء ومكثف"، قائلة إن "المشاركة على المستوى السياسي" في التجارة والمناخ والرقمية قد تم تصعيدها لكنها شددت على أنه "لا يزال هناك الكثير، ولا يزال يتعين القيام بالكثير" خاصة عندما يتعلق الأمر بالتنمية المستدامة والوصول إلى الأسواق في القطاعات الرئيسية بما في ذلك الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة.

وقال رئيس المفوضية: "يواجه مستثمرينا الكثير من الحواجز في هذه القطاعات الرئيسية" مضيفًا أن الأمر ليس مجرد "مسألة لقاء في منتصف الطريق"، بل مسألة "إعادة توازن عدم التماثل" في الصين.

وتابعت قائلة "نحن بحاجة إلى أن تتحرك الصين بشأن هاتين المسألتين، إذا أردنا تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في إنهاء المفاوضات قبل نهاية العام".

وشددت النستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي قالت إنها "سعيدة للغاية" بالحوار، وأن "التعاون مع الصين يجب أن يقوم على أساس المعاملة بالمثل والمنافسة العادلة" وأن كلا الجانبين "يقران بأهمية التعددية وأهمية القواعد".

وتم التوقيع على اتفاقية ثنائية لحماية 100 مؤشر جغرافي أوروبي في الصين و 100 مؤشر جغرافي صيني في الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2019 ، كانت الصين الوجهة الثالثة للمنتجات الغذائية الزراعية في الاتحاد الأوروبي، حيث وصلت إلى 14.5 مليار يورو. وهي أيضًا الوجهة الثانية لصادرات الاتحاد الأوروبي من المنتجات المحمية كمؤشرات جغرافية.

مخاوف خطيرة وأشاد ميشيل بالقمة باعتبارها "خطوة أخرى إلى الأمام في إقامة علاقة أكثر توازنا مع الصين" لكنه قال أيضا إن الاتحاد الأوروبي استغل الفرصة "لإثارة مخاوف جسيمة" بشأن قانون الأمن القومي في هونج كونج.

وأضاف: يجب سماع الأصوات الديمقراطية في هونج كونج ، وحماية الحقوق، والحفاظ على الاستقلال الذاتي، ودعونا الصين إلى الوفاء بوعودها لشعب هونج كونج والمجتمع الدولي.

ويهدف القانون الذي أقرته أعلى هيئة تشريعية في الصين في أواخر يونيو إلى الحد من الأنشطة التخريبية والانفصالية والإرهابية وكذلك التدخل الأجنبي في هونج كونج، وقد أدانته بشدة منظمات حقوق الإنسان والدول الغربية التي علقت منذ ذلك الحين معاهدات تسليم المجرمين إلى الأراضي البريطانية السابقة.

وقال ميشيل أيضًا إن رؤساء الاتحاد الأوروبي الثلاثة "كرروا قلقنا بشأن معاملة الصين للأقليات في شينجيانج والتبت، ومعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين".

وأضاف: "لقد طلبنا دخول مراقبين مستقلين إلى شينجيانج ودعونا إلى الإفراج عن المواطن السويدي المحتجز تعسفيًا جوي مينهاي ومواطنين كنديين".



