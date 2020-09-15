كانت بتعمل أكل من ورا الخيال.. ميرفت أمين تتحدث لأول مرة عن الراحلة شويكار.. فيديو

قالت الفنانة ميرفت أمين، إن الفنانة الراحلة شويكار كانت تقوم بعمل أكل لا يقاوم والجميع كان يحبه، معبرة عن ذلك قائلة "أكل من ورا الخيال".





وأضافت الفنانة ميرفت أمين خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن الفنانة شويكار كانت تقوم بعمل جميع الاشياء بحب.





وتابعت الفنانة ميرفت أمين واصفة الفنانة الراحلة شويكار قائلة "تحس أن وش الفنانة شويكار كأنه رسمة قلب..وكان لديها قلب ابيض وصافى تجاه الجميع".





وأوضحت الفنانة ميرفت أمين أن الفنانة شويكار كانت دائمة الاتصال على الجميع وتواسي الجميع فى أفراحهم واحزانهم وتقوم بمكالمة من يقوم بعمل انترفيوا على شاشة التليفزيون".





وأشارت إلى أن لديها أبنة قام بتسميتها منة على أسم أبنة الفنانة الراحلة شويكار، مضيفة أن محمد فؤاد المهندس صديق عزيز لها.