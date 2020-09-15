الحل الأخير لوحدته بعد وفاة زوجته.. عجوز يضع لافتة غريبة على نافذته.. صور

بعد وفاة توأم الروح وعشرة العمر، من يبقى لنا ونيسًا في الوحدة القاتلة؟.. تلك الظروف عاشها عجوز متقاعد، ما جعله يفكر في أمر يؤنس وحدته، حيث وضع لافتة على نافذته "كمحاولة أخيرة" بعد بذل الكثير من الجهود الغريبة؛ من أجل تكوين صداقات، بعد وفاة زوجته، وتركها له وحيدًا تمامًا، دون أي ونيس يسأل عنه.

ويقول العجوز البريطاني "توني ويليامز"، البالغ من العمر 75 عامًا، من هامبشاير، إنه يشعر بـ "لعنة الوحدة" منذ وفاة زوجته الوحدة منذ وفاة زوجته جو عن عمر يناهز 35 عامًا، والتي رحلت عن العالم بعد أيام من تشخيص إصابتها بالسرطان أثناء فترات الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا. ويقول العجوز البريطاني "توني ويليامز"، البالغ من العمر 75 عامًا، من هامبشاير، إنه يشعر بـ "لعنة الوحدة" منذ وفاة زوجته الوحدة منذ وفاة زوجته جو عن عمر يناهز 35 عامًا،





لم يتمكن الزوجان من إنجاب أطفال، وليست للعجوز عائلة تعيش في مكان قريب، فمنذ وفاة "توأم روحه"، قال الفيزيائي المتقاعد ، إنه غالبًا ما يمضي أيامًا طويلة دون التحدث إلى أي شخص ، ويبقى في المنزل بدلًا من ذلك ، على أمل أن يرن الهاتف "لكنه لا يفعل أبدًا".





وأنفق توني 120 جنيهًا إسترلينيًا ، في وضع إعلانين بجريدته المحلية ، في محاولة للعثور على صديق جديد، لكنه لم يتلق ردًا.





بعد ذلك طبع بطاقات تتضمن تفاصيله ووزع العشرات منها عندما ذهب إلى السوبر ماركت أو خلال نزهة على الأقدام، ولكن مع الأسف لم يتصل أحد.





وفي محاولة أخيرة.. وضع صاحب المعاش ملصقًا على نافذته آملًا العثور على بعض الأصدقاء لإجراء محادثة معهم أو الاستماع إلى الموسيقى معًا.





وكُتب على اللافتة: "لقد فقدت جو زوجتي الحبيبة ورفيقة روحي.. ليس لدي أصدقاء ولا أحد لأتحدث إليه، وأجد الصمت المستمر 24 ساعة في اليوم تعذيبا لا يطاق.. هل يمكن لأحد أن يساعدني؟"





ويقول العجوز: "هذا هو الملاذ الأخير.. لقد حاولت كل شيء لتكوين صداقات، لكن لا يبدو أن أحدًا يريد التحدث معي.. لا يمر الكثير من الناس بمنزلي، لكنني كنت آمل أن ينتشر في جميع أنحاء المجتمع، فقد يأتي شخص ما".