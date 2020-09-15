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رياضة

. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15- 9 - 2020 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم، الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020، العديد من المواجهات، في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات في الدوريات الأوروبية والعربية، والدوري المصري.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، على النحو التالي:

مواعيد مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا

دينامو كييف   X إي زد آلكمار - 7:00 مساء

باوك سالونيكا  X بنفيكا - 8:00 مساء

جينت  X رابيد فيينا - 8:30 مساء
 

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 

الدحيل X الشارقة  - 5:00 عصرا -  beIN Sports HD 8

العين  X السد  - 5:00 عصرا  - beIN Sports HD 7

بیرسبولیس X التعاون  - 8:00 مساء -  beIN Sports HD 8

سباهان اصفهان X النصر - 8:00 مساء -   beIN Sports HD 7


مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز

مصر المقاصة X نادي مصر - 6:00 مساء - اون تايم سبورت

الإسماعيلي X المقاولون العرب - 8:30 مساء - اون تايم سبورت
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