الصحة البرازيلية تسجل 15 ألفا و155 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت وزارة الصحة البرازيلية 15 ألفا و155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في جميع أنحاء البلاد إلى 4 ملايين و345 ألفا و610 حالات.





وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات سجلت أيضا 381 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الوفيات في البرازيل إلى 132 ألفا و6 حالات.





يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.