AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة البرازيلية تسجل 15 ألفا و155 إصابة جديدة بـ كورونا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:52 ص
أ ش أ
سجلت وزارة الصحة البرازيلية 15 ألفا و155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في جميع أنحاء البلاد إلى 4 ملايين و345 ألفا و610 حالات.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات سجلت أيضا 381 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الوفيات في البرازيل إلى 132 ألفا و6 حالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرازيل تعلن تسجيل 24578 إصابة جديدة بكورونا و555 حالة وفاة

البرازيل: تسجيل 25800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 75 ألفا و809 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة البرازيلية تسجل 14279 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل 2431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد مخلص البحيري.. مسيرته من الطب إلى الفن

رغم حرارته الجهنمية.. دليل قوي على وجود فضائيين فوق كوكب الزهرة

فضل قراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر .. 8 أسباب تجعلك تداوم عليها

ضياء السيد: الأهلي لا يحتاج أليو بادجي

بعد قرار نقل محطة قطارات الصعيد.. وزير النقل يوجه رسالة مهمة للمواطنين على الهواء

ديانا كرزون تتخلى عن طرحة الزفاف وتواصل الرقص في نهاية الحفل.. فيديو

AdvertisementS

حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت.. فيديو

بيراميدز يكشف حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء في الأهلي

كم يوما يسأل الميت في القبر وهل يشعر بمن يزوره؟ أسرار لا تعرفها عن البرزخ

فيديو جراف| لماذا تم بيع سيارة ملك الأردن المصفحة؟

في ذكرى ميلاد إسماعيل ياسين.. قصة خلافه مع عبد الحليم حافظ

الزمالك بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا.. ميدو يزف بشرى سارة لـ الفريق الأبيض

هدية العروس عند الأردنيين| ديانا كرزون تتلقى «نُقطة فرحها» من أحد المعازيم.. شاهد

بعد مباراة الأهلي والاتحاد.. هاشتاج #ابراهيم_نور_الدين يتصدر تويتر

كيفية ربط رابطة العنق.. 3 طرق مختلفة تعرف عليها

أخبار الفن | محمد رمضان يقصف جبهة أحمد الفيشاوي.. الأمن يستدعي عريس ديانا كرزون.. نبيل الحلفاوي ينتقد فايلر

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر.. نجم مانشستر يونايتد يتهم محمد صلاح بالأنانية

في عيد ميلاد عزت العلايلي.. قصة اعتقاله في حادث محاولة اغتيال جمال عبد الناصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن السير فورا عند ظهور هذه العلامة فى سيارتك

غريبة وعلى الموضة .. 15 صورة تكشف إطلالات ياسمين رئيس في عيد ميلادها

حرارته 464 درجة مئوية.. ناسا تدرس إرسال بعثات إلى كوكب الزهرة.. وهذا ما حدث لأول مركبة اقتربت منه