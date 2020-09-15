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تعليم

مجلس كلية آداب العريش يقرر قبول طلبة تمهيدي الماجستير بقسم اللغة الإنجليزية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:39 ص
جامعة العريش
جامعة العريش
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احمد صالح
عقد مجلس كلية الآداب جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، اجتماعه الشهري للكلية اليوم، الثلاثاء، في المبنى الجديد الخاص بالكلية داخل الحرم الجامعي، بحضور الدكتور عثمان محمد عثمان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن التماني، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور حاتم سلامة، وكيل الكلية لتنمية وخدمة المجتمع.

 
وناقش المجلس عددا من الموضوعات التي تهم العملية التعليمية سواء لطلبة الدراسات العليا أو طلاب النقل، مع بداية عام دراسي جديد، وقد تم اتخاذ العديد من القرارات الهامة منها:


قرر المجلس قبول الطلاب بالسنة التمهيدية للماجستير بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها شعبة علم اللغة لهذا العام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م.


وقد تم اعتماد جداول امتحانات الدور الثاني للفرقة الرابعة، وامتحانات الفصل الصيفي لبرنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية.


ودعا دكتور محمد فؤاد، رئيس مجلس الكلية، طلاب الثانوية العامة لللتحاق بكلية الآداب للاستفادة من علوم الكلية وآدابها.


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