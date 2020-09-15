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فن

بخاف من الكوتش بتاعي.. منة فضالي تسخر من نفسها في الجيم

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة منة فضالي مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت منة فضالي في الفيديو وهي تقوم ببعض التمارين داخل إحدى صالات الجيم، وعلقت على الفيديو قائلة: "تحسو إني بشحت بجد هههه بخاف من الكوتش بتاعي ربنا يسامحك يا موو".




يذكر أن صناع فيلم "زنزانة 7" قرروا إلغاء العرض الخاص بعد أن كان من المقرر أن يقام فى سينما 6 أكتوبر يوم الثلاثاء المقبل. 


فيلم "زنزانة 7" كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.


وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.


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