بعد الإقبال على التصالح| محافظ مطروح: العمل في العطلات الرسمية والاجازات





أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أن مراكز خدمة المواطنين بمجالس المدن الثمانية بالمحافظة تشهد إقبالا كبيرًا من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بعد التيسيرات التي أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية والتخفيضات التى أقرتها المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي لهم.









واضاف محافظ مطروح أن عدد طلبات التصالح التى تقدمت بمراكز التكنولوجية بالمدن حتى الان عدد 2384 طلبا وبلغت جملة المتحصلات لنسبة 25 % جدية التصالح فى مخالفات البناء بالمحافظة مبلغ 28 مليونا و290 الف جنيه.





وكلف المحافظ رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة والقرى بالإلتزام بقيمة المتر المسطح المحدد بواقع 50 جنيها للمتر الواحد في القرى والنجوع وبكافة التخفيضات التى أقرتها المحافظة بمختلف المناطق مع خصم نسبة 25% من قيمة الرسوم حال الدفع الفوري .





وشدد على تكثيف العمل على فترتين وايام العطلات الرسمية والاجازات وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين على أن يقتصر عمل متلقي الطلبات على قبولها فقط دون إبداء الرأي بشأنها على أن يترك ذلك للجان المختصة.





كما شدد بإعداد تقرير يومي بعدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وقيمة الرسوم المسددة لرفعها إلى وزارة التنمية المحلية .





وناشد المواطنين بسرعة التقدم لتلاشى الوقوع تحت طائلة القانون بعد انتهاء المدة المحددة 30 سبتمبر الجاري.







