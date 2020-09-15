مندوب من النادي الأهلي في المغرب لحسم صفقة انتقال بانون

كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي نجحت في التوصل لاتفاق نهائي لضم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي بدر بانون لمدة أربعة مواسم.





وحظي بانون بإعجاب محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط منذ فترة طويلة وكان محل متابعة مستمرة طوال الفترة الماضية.





وقالت المصادر ان الأهلي توصل لاتفاق نهائي لضم اللاعب لمدة اربع مواسم وهناك مندوب للقلعة الحمراء غادر إلي المغرب لحسم جميع التفاصيل الخاصة.



