AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مندوب من النادي الأهلي في المغرب لحسم صفقة انتقال بانون

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:26 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الرياضة
كشفت  مصادر خاصة أن إدارة الأهلي نجحت في التوصل لاتفاق نهائي لضم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي بدر بانون لمدة أربعة مواسم.

وحظي بانون بإعجاب محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط منذ فترة طويلة وكان محل متابعة مستمرة طوال الفترة الماضية.

وقالت المصادر ان الأهلي توصل لاتفاق نهائي لضم اللاعب لمدة اربع مواسم وهناك مندوب للقلعة الحمراء غادر إلي المغرب لحسم جميع التفاصيل الخاصة.

وأضافت أن الأهلي يدفع مليوني دولار للرجاء البيضاء بنظام التقسيط فيما يتقاضى اللاعب مليون دولار في الموسم الواحد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المقاولون العرب لصدى البلد: طاهر محمد أهلاوي لمدة 5 مواسم.. تفاصيل العقد

أخبار الأهلي| تعثر ضم نجم صن داونز.. جهود مكثفة لضم رمضان صبحي.. بادجي معرض للعقوبة

ترشيحاتنا

تصل للحبس والغرامة.. 3 عقوبات تنتظر مدخني الشيشة بعد تجديد حظرها

بعد زواجها من حب حياتها بأيام معدودة.. عروس تخسر معركتها ضد السرطان

فيلا مقابل حقوق البث.. جيروم فالكه يقر بتهم الفساد والرشاوى مع ناصر الخليفي

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

الحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. السيسي يصدق على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

فستان منقوش بالورود.. لاميتا فرنجية فى إطلالة جذابة.. شاهد

AdvertisementS

دخل العناية المركزة.. عملية جراحية عاجلة لـ محمود رزق مدافع الاتحاد بعد اصطدامه بأحمد فتحي

بيراميدز يتحرك لـ ضم لاعب الأهلي السابق

شاهد.. أول صور لـ محمود رزق مدافع الاتحاد داخل العناية المركزة بعد صدامه مع أحمد فتحي

تقرير مغربي.. بدر بانون يوقع لـ الأهلي رسميا مقابل 5 ملايين دولار

مصدر بالمقاصة: محمد إبراهيم يفضل الانتقال إلى الأهلى عن بيراميدز

الأهلي يظهر العين الحمراء لـ كوليبالي

شوبير يكشف تطورات إصابات كورونا فى الأهلي وموقف صفقة جديدة

ادعوله دعوة حلوة .. أحدث ظهور لـ مؤمن زكريا

أخبار الرياضة.. بدر بانون يوقع رسميا لـ الأهلي.. جراحة عاجلة لمدافع الاتحاد السكندري.. إيقاف مراقب مباراة الزمالك والإنتاج حتى نهاية الموسم

محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

عنده أزمة ويجب إعادة حساباته.. شوبير يعلق على أداء إبراهيم نور الدين فى مباراة الأهلى والاتحاد

بسبب الشورت.. إيقاف مراقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لنهاية الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده الـ36.. مراحل ومحطات فارقة في حياة الأمير هاري الابن الأصغر للأميرة ديانا

في اليوم العالمي للشعر الكنيش.. أكثر المشاهير ظهورا بـ الكيرلي .. صور

مواصفات و أسعار رينو كادجار renault kadjar .. صور