AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بفستان أسود.. سارة سلامة تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:31 م
سارة سلامة
سارة سلامة
Advertisements
محمد بدران

نشرت  الفنانة سارة سلامة ، من خلال حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت سارة سلامة بإطلالة أنيقة ترتدى فستان انيق باللون الاسود، واعتمدت على المكياج الجذاب الذي يبرز جمال ملامحها، ورفعت شعرها للخلف وعلقت "لا يعني عندما تبتسم لا يوجد بقلبك احزان".

وشاركت سارة سلامة في السباق الرمضاني بمسلسل يا انا يا جدو وقدمت شخصية قشطة التي تقع في حب حفيد إسماعيل باشا والذى يقدم شخصيته طارق صبرى ويقرران الزواج ولكن هناك كثير من العوائق بسبب جده الذي يرفض زواجهما. 

المسلسل يقوم ببطولته أحمد بدير وسارة سلامة وطارق صبرى وتأليف فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر.

وتنتظر سارة سلامة عرض مسلسلها "كتف قانوني" الذى خرج من السباق الرمضاني الماضي في آخر لحظة.

مسلسل "كتف قانوني" بطولة طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة دي لايت لمالكها عصام طنطاوي، إخراج عادل الأعصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ فستان موف.. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

بـ ماكياج جذاب.. سارة سلامة تبرز جمالها في جلسة تصوير جديدة

سارة سلامة تقضي إجازتها الصيفية في الشلالات.. شاهد

بـ مكياج جذاب.. سارة سلامة تستعرض جمالها على انستجرام

شاهد.. من داخل حمام سباحة محمد نجاتى يقضى الإجازة الصيفية

بـ كاش مايوه.. سارة سلامة تهنئ جمهورها بعيد الأضحى

ترشيحاتنا

أهم الأخبار: تأييد حبس صفوت الشريف.. اعترافات هدير الهادي.. والسراج يعتزم الاستقالة

تحويلات بالدولار وفيديو إباحي .. قصة هدير الهادي من التيك توك إلى السجن

مواصفات واسعار رينو لوجان renault logan .. صور

بفستان أصفر.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها

مندوب من النادي الأهلي في المغرب لحسم صفقة انتقال بانون

أحمد حسن مهاجما إبراهيم نور الدين: فتحي تعرض للظلم .. وركلة جزاء الاتحاد غير صحيحة

AdvertisementS

حليت في عيني بعد طلاقها.. الأب المتهم بمواقعة ابنته: عاشرتها غصب عنها

زيارة مفاجئة تطيح بـ 50 مسئولا في الشرقية.. إحالة 49 من العاملين بالوحدة المحلية للتحقيق لعدم تواجدهم بمكاتبهم.. وإهمال أعمدة الإنارة في الشوارع يطيح برئيس وحدة محلية

يطبق بعد 6 أشهر.. الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الشهر العقاري

عملية نحت جسم بـ 60 ألف جنيه وفيديو جنسي.. اعترافات فتاة التيك توك هدير الهادي: كنت بساعد نفسي

فيلا مقابل حقوق البث.. جيروم فالكه يقر بتهم الفساد والرشاوى مع ناصر الخليفي

خطة طوارئ لتأمين المنشآت الخدمية| رئيس الوزراء يطمئن على إجراءات مواجهة السيول

وزير التعليم يوضح حقيقة صدور قرار يحدد شروط مزاولة الدروس الخصوصية

شائعة ليس لها تبرير .. الحكومة تنفي غلق الكافيهات والمقاهي |فيديو

دخل العناية المركزة.. عملية جراحية عاجلة لـ محمود رزق مدافع الاتحاد بعد اصطدامه بأحمد فتحي

بيراميدز يتحرك لـ ضم لاعب الأهلي السابق

تقرير مغربي.. بدر بانون يوقع لـ الأهلي رسميا مقابل 5 ملايين دولار

شاهد.. أول صور لـ محمود رزق مدافع الاتحاد داخل العناية المركزة بعد صدامه مع أحمد فتحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول يوم مدرسة لـ رمزي.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة كاجوال جذابة رفقة ابنها

تحويلات بالدولار وفيديو إباحي .. قصة هدير الهادي من التيك توك إلى السجن

في عيد ميلاده الـ36.. مراحل ومحطات فارقة في حياة الأمير هاري الابن الأصغر للأميرة ديانا