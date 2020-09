بفستان أسود.. سارة سلامة تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

View this post on Instagram

لا يعني عندما تبتسم لا يوجد بقلبك احزان 💔 @osamaalshammari1978 #علي_ربيع #هنا_الزاهد #سهر_الصايغ #جيسي_عبدو #العراق #مصر #سك_على_اخواتك #بيروت_لبنان #تابعوه #باشا_مصر #مسلسل_طريق #هيفاء_وهبي #بابا_الحارة #قانون_عمر #مسلسلات #افضل_ممثلة_عربية #الكومنت_الفشيخ #رحيم #مسرح_مصر #ثقة_في_الله_نجاح #مصطفى_خاطر #اكسبلور #كاس_العالم #السعودية #ميوزكلي_العرب #ميوزكلي #فيديو #بنات #بنات_جده