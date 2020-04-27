بملابس محتشمة.. سارة سلامة تستقبل رمضان بهذه الإطلالة

هنأت الفنانة سارة سلامة متابعيها بقدوم شهر رمضان، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام

وظهرت سارة داخل إحدى المساجد با إطلالة محتشمة وعلقت قائلة "رمضان كريم للجميع اللهم اجعله شهر خير وأمن وأمان على جميع المسلمين اللهم اجعل رمضان هذه السنة نهاية لكل أحزاننا وبداية لكل افراحنا" نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليه التعليقات.





وتشارك سارة سلامة في السباق الرمضانى بمسلسل يا انا يا جدو وتقدم شخصية قشطة والتي تقع في حب حفيد إسماعيل باشا والذى يقدم شخصيته طارق صبرى ويقرران الزواج ولكن هناك كثير من العوائق بسبب جده الذي يرفض زواجهما.



المسلسل يقوم ببطولته أحمد بدير وسارة سلامة وطارق صبرى وتأليف فتحى الجندى وإخراج عادل الأعصر.



وتنتظر سارة سلامة عرض مسلسلها "كتف قانوني" الذى خرج من السباق الرمضاني الماضي في آخر لحظة.



مسلسل "كتف قانوني" بطولة طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة دي لايت لمالكها عصام طنطاوي، إخراج عادل الأعصر.





